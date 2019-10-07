Отрицательные ставки по валютным депозитам — это современная реальность. Предусмотреть законодательную возможность введения отрицательных ставок необходимо, чтобы обеспечить прозрачность ценообразования для держателей валютных депозитов.

Мировая экономика погружается в эпоху отрицательных ставок. В стремлении поддержать экономический рост в 2019 году центральные банки вернулись к снижению ставок. Европейский центральный банк снизил свою ставку до -0,5%. Объем мирового долга с отрицательной номинальной доходностью превышает $15 трлн.

Конечно, эту ситуацию вряд ли можно назвать нормальной, но она явно носит долгосрочный характер. Одновременно происходит рост доли расчетов в европейской валюте: по данным Банка России, в первом квартале 2019 года доля евро в экспортных расчетах со странами ЕС достигла 40%, а со странами БРИКС превысила 30%.

При этом российское законодательство не позволяет вводить отрицательные ставки по депозитам. На фоне существенного роста использования евро российские банки вынуждены вводить комиссии на обслуживание депозитов в евро либо отказываться от работы с такими средствами, поскольку это создает устойчивый убыток для банковской системы. Именно это обстоятельство снова привело к обсуждению вопроса о необходимости внесения изменений в законодательство, которые бы позволяли снижать процентные ставки до отрицательных значений.

В еврозоне ставки денежного рынка отрицательны уже более четырех лет. При этом, однако, ставки по депозитам населения все это время оставались выше нулевого уровня. По депозитам компаний только 1/3 стран валютного союза удерживает отрицательные ставки, в основном же ставки близки к нулю. Переход на отрицательные ставки по депозитам населения не состоялся главным образом из-за риска оттока безналичных евро в наличный оборот. Население значительно более мобильно в плане перемещения сбережений из безналичной в наличную форму. Компании себе такой мобильности позволить не могут, а потому в ряде стран еврозоны они сталкиваются с введением отрицательных ставок.

Помимо отсутствия возможности введения отрицательной ставки, российские банки сталкиваются со значительно более высокими регуляторными издержками при работе с валютными депозитами. Когда российский банк привлекает депозит, он должен:

1. Заплатить взнос в фонд страхования вкладов 0,6% в год (по депозитам населения).

2. Создать обязательные резервы (ФОР) в объеме 8% от суммы вклада, которые размещаются в Банке России под нулевую процентную ставку в рублях при депозитной ставке Банка России на уровне 6%.

Фактически банк несет дополнительные потери в объеме еще 0,5% в год от суммы валютных депозитов. Даже если российский банк привлек депозит в евро под нулевую процентную ставку, он имеет фактическую стоимость привлечения средств от 0,5% для компаний до 1,1% для населения. Европейские банки сталкиваются со значительно меньшими издержками при размещении в них депозитов, т. к. взносы на их страхование составляют менее 0,1% в год, целевой размер фондов составляет 0,5-0,8% от портфеля застрахованных депозитов к 2024 году, против нашего целевого уровня 5%.

Совершенно иначе ситуация в Европе выглядит и с обязательными резервами, которые формируются в объеме 1% от привлеченных средств и размещаются в ЕЦБ под нулевую ставку (если бы европейский банк разместил эти средства на депозит в ЕЦБ, он бы понес потери на уровне 0,5%). Фактически для обязательных резервов в европейской банковской системе созданы особые условия, чтобы банки не несли дополнительных издержек.

Имея такие условия привлечения средств, европейский банк может удерживать депозитные ставки около нуля и выдавать кредиты крупным российским компаниям в евро под ставки 1,2-1,6% (EURIBOR -0,4% + 160-200 б. п.). Российский же банк не сможет конкурировать по ставке, так как для него регуляторные издержки на 0,5-1 процентный пункт выше. Существенная часть евро, которые находятся в российской банковской системе, размешается на денежном рынке еврозоны под отрицательные ставки, принося российским банкам только убытки.

В условиях текущей мировой конъюнктуры законодательная возможность введения отрицательных ставок банками — одно из условий обеспечения прозрачности ценообразования для держателей валютных депозитов.

Егор СУСИН, Forbes Contributor

