08.10.2019 08:20 231

Больше всех в столице могут заработать специалисты IT-сферы и консалтинга. Как рассказала "РГ" руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова, в этих отраслях зарплаты сильно обгоняют средние по Москве и превышают 120 тысяч рублей в месяц. При этом самих столичных жителей больше всего интересует работа в высшем руководящем звене, госслужбе, искусстве, индустрии развлечений и масс-медиа.

Кому выгоднее всего будет приехать в Москву на заработки?

Мария Игнатова: Традиционно на столичном рынке повышенный уровень конкуренции в пользу работодателя — 8 активных резюме на одну вакансию (по состоянию на январь-август 2019-го), поэтому выгоднее всего ехать представителям тех профобластей, где этот показатель низкий. К ним относятся: консультирование, инсталляции и сервис, рабочий персонал, IT, телекоммуникации, продажи, медицина и фармацевтика, а также автомобильный бизнес. Во всех перечисленных профобластях конкуренция составляет менее 4 резюме на одну вакансию.

Как лучше всего искать работу в Москве жителям других регионов? Есть ли смысл приезжать в столицу "осмотреться" или лучше ехать на конкретное предложение? И как долго его можно ждать?

Мария Игнатова: Лучше всего искать новое место в Москве на специализированных сайтах по поиску работы и прежде изучить столичный рынок труда, подготовить свое резюме и требования в соответствии с местными реалиями и особенностями. Для этого я бы советовала внимательно изучить портал stats.hh.ru/moscow и узнать среднюю ожидаемую и предлагаемую зарплату в городе, насколько она отличается от зарплаты в вашем регионе, в каких сферах наблюдается дефицит кадров, какие требования предъявляются к кандидатам.

Лучше всего ехать на конкретное предложение работодателя — современные технологии позволяют проводить собеседования и оценивать навыки кандидата в дистанционном режиме. Очная встреча и выезд в столицу может потребоваться на этапе финального собеседования с вашим непосредственным руководителем. Как правило, при обоюдной заинтересованности со стороны работодателя и соискателя такое приглашение может поступить в период от 2 до 4 недель.

Есть ли предпочтения у столичных работодателей, кого брать на работу: москвича или приезжего? Будут ли при этом различаться зарплатные предложения?

Мария Игнатова: Все зависит от ценности специалиста, ситуацией с дефицитом кадров в той или иной профобласти и готовности кандидата к переезду и быстрой адаптации не только на новом месте, но и в новом городе. Общего мнения в предпочтениях столичным жителям уже давно нет — современная экономика и рынок труда настолько мобильны, что территориальное происхождение для многих современных компаний выглядит атавизмом.

Сергей БАБКИН

