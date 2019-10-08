08.10.2019 08:30 193

Ассоциация «Финтех» подготовила и направила в Банк России концепцию развития открытых API в финансовой сфере. Внедрение такого подхода должно дать любым прошедшим аккредитацию банкам доступ о клиентах и продуктах, используемых другими кредитными организациями. Предполагается, что это повысит конкуренцию на финансовом и банковском рынках. Но предложенный подход потребует раскрытия персональных данных и информации, составляющей банковскую тайну, против чего могут выступить клиенты банков.

"Ъ" удалось ознакомиться с концепцией открытых API, разработанной ассоциацией «Финтех» (АФТ) в рамках развития данного направления и находящейся на согласовании в ЦБ. Концепция содержит подходы к разработке и внедрению открытых API, которые были определены вместе с участниками финансового рынка.

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