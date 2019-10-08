08.10.2019 08:50 155

Реализация «регуляторной гильотины» входит в активную фазу. Чтобы выполнить в срок все необходимые мероприятия, в Минэкономразвития создали департамент регуляторной политики. Курировать его будет новый замминистра экономического развития и руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев, сообщили «Известиям» в ведомстве. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил чиновникам настоящей гильотиной, если пересмотр обязательных требований к бизнесу будет происходить недобросовестно. Риска масштабного срыва дедлайнов по реформе нет, но некоторые ведомства уже не успели предоставить нормы на отмену в указанное время, заявили участники рынка.

Нож заостряется

В Минэкономразвития создали отдельный департамент, который будет заниматься выполнением поручения Дмитрия Медведева отменить избыточные требования к бизнесу. Об этом «Известиям» рассказал источник в ведомстве, пресс-служба подтвердила информацию. Главная задача нового подразделения — сопровождение действий, предусмотренных «дорожной картой» механизма «регуляторной гильотины», сообщили в Минэке.

— План мероприятий, помимо подготовки проекта федерального закона «Об обязательных требованиях», предусматривает серьезную работу с ведущими отраслевыми объединениями, а также с массивом документов, которые в соответствии с концепцией «регуляторной гильотины» подлежат отмене, — объяснили в Минэкономразвития.

Согласно «дорожной карте», в октябре 2019 года законопроект «Об обязательных требованиях» внесут в Госдуму. Сейчас документ дорабатывается в аппарате правительства, сообщил «Известиям» источник в кабмине. Он также добавил, что в аппарате приветствуют создание в Минэкономразвития профильного департамента.

Кроме того, с 1 января 2021 года планируется упразднить избыточные нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Требования времен СССР и РСФСР ранее также планировалось отменить с 2021 года, однако в сентябре Дмитрий Медведев подписал поручение, по которому их упразднят на год раньше. Так, около 20,5 тыс. актов, размещенных на 2 тыс. страниц, потеряют силу уже 1 января 2020 года. После этого аппарату правительства под руководством вице-премьера Константина Чуйченко предстоит провести «тонкую работу» по пересмотру действующих российских норм, заявил премьер-министр. Если чиновники будут выполнять указания недостаточно тщательно, «гильотине» придется подвергнуть их самих, пригрозил Дмитрий Медведев.

Новое подразделение в структуре Минэкономразвития предоставит дополнительные ресурсы, которые предотвратят срыв сроков по реализации механизма. Это необходимо, тем более что в данный момент «регуляторная гильотина» входит в активную фазу, сообщили в ведомстве. Если раньше отменой обязательных требований занимался департамент оценки регулирующего воздействия (ОРВ) под руководством замминистра экономического развития Саввы Шипова, то теперь его будет курировать руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев, назначенный замминистра в сентябре 2019 года. Департамент ОРВ продолжит плановую работу по анализу новых нормативных правовых актов, заявили в Минэкономразвития.

Дедлайны и эффективность

Органы исполнительной власти должны были направить нормативные акты на отмену на рассмотрение в правительство до 30 сентября. Однако не все ведомства прислали документы в срок, заявил эксперт Аналитического центра при правительстве Владимир Буряга. Он добавил, что проблема нарушения дедлайнов действительно существует, но не носит глобальный характер и не ставит «регуляторную гильотину» под угрозу. Виды надзора и регулирования очень разные, поэтому сложность задачи по отмене избыточных требований варьируется от ведомства к ведомству. Для Росаккредитации с её новой регуляторикой это легко, а для Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, которым досталось большое наследие от СССР, — намного сложнее, пояснил причину задержек эксперт.

О срыве сроков в рамках «регуляторной гильотины» речи не идет, возразил президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Напортив, нормативы пересматриваются раньше, чем планировалось, ведь уже через три месяца по поручению Дмитрия Медведева советские требования будут отменены. Тем не менее под масштабные задачи нужна отлаженная команда, добавил Александр Калинин. С этой точки зрения создание нового департамента в Минэкономразвития оправданно, отвечает приоритетам России и означает, что инициатива премьер-министра теперь находится на особом контроле.

Некоторые органы исполнительной власти действительно могли не успеть в срок подготовить перечень требований, которые необходимо отменить, допустил директор Аналитического центра «Форум» Александр Брагин. Однако в данном случае главное — качество присланной информации, и его ещё предстоит проверить комиссии по административной реформе, подчеркнул он. Александр Брагин также добавил, что госуправление в России часто страдает от распыления ресурсов в рамках масштабных задач. Чтобы реализовать какую-либо амбициозную цель, необходимо определить специалистов, которые будут заниматься исключительно ею. Поэтому новый департамент по «регуляторной гильотине» в Минэкономразвития, безусловно, повысит эффективность реформы, заявил эксперт.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

