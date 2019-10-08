08.10.2019 09:10 207

Верховный суд (ВС) рассмотрел спор кредитора Пробизнесбанка с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) из-за вознаграждения юристам. Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры управляющего и кредиторов, а также усомнился в возможности использования гонораров успеха в банкротных делах.

Коллегия по экономическим спорам ВС 7 октября рассмотрела два иска, касающихся выплат АСВ коллегии адвокатов «Кворум» вознаграждения за юридические услуги при банкротстве Пробизнесбанка. Первый иск касался правомерности заключения АСВ отдельного договора на юридическое сопровождение споров агентства с кредиторами, от которых поступают жалобы на конкурсного управляющего.

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