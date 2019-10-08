08.10.2019 09:30 180

Инвестиции в развитие сетей 5G в 2019–2025 годах в странах бывшего СССР достигнут $28 млрд, прогнозирует международная ассоциация GSM (GSMA). Реальный размер расходов на 5G будут определять решения властей по вопросу частот, считают сами операторы. Пока что участники рынка уже начинают вкладывать средства в оборудование 5G-ready, которое можно будет настроить под новый стандарт.

Инвестиции операторов связи в развитие сетей 5G на территории России, других стран СНГ, на Украине и в Грузии в 2019–2025 годах составят $28 млрд, говорится в исследовании GSMA (есть у "Ъ"), объединяющей более 750 операторов по всему миру и более 350 компаний в мобильной экосистеме, включая производителей телефонов. Основная часть расходов придется на Россию, но точный показатель ассоциация не раскрывает. Затраты на 5G составят более 70% общих расходов операторов, которые достигнут $39 млрд. Эта сумма не включает затраты на реализацию российскими операторами «закона Яровой» о хранении данных абонентов.

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