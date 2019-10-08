08.10.2019 09:40 231

Минэкономразвития обсуждало заморозку на текущем уровне условий специальных налоговых режимов для предпринимателей — единого налога на вмененный доход (ЕНВД), патентной системы налогообложения (ПСН) и торгового сбора, но эту идею не поддержал Минфин, сообщила РБК пресс-служба Минэкономразвития.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина после окончания рабочего дня.

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019-м. Для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года, когда рост составил 7,5%.

Проект с указанными параметрами должен вступить в силу в ноябре, если только власти не решат заморозить индексацию налогов для малого бизнеса, как это произошло в конце 2015 года.

Минэкономразвития утверждает, что расчет индексов-дефляторов не зависит от воли ведомства и производится по установленному алгоритму. «Минэкономразвития не обладает полномочиями вносить соответствующие корректировки», — пояснили в пресс-службе ведомства. Изменить порядок можно только поправками в Налоговый кодекс, утверждают в министерстве.

«Вопрос об очередной заморозке коэффициентов в Налоговом кодексе обсуждается отдельно от рассматриваемого приказа. Ранее Минэкономразвития обсуждало такую заморозку, но это предложение не было поддержано Минфином», — отметили в ведомстве.

Статья Налогового кодекса про коэффициенты-дефляторы указывает только то, что их расчет на каждый следующий год зависит от изменения потребительских цен в год предшествующий. В 2010 году Минэкономразвития объясняло, что для расчета используются прогноз среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) на текущий год (сейчас это 4,7% на 2019 год), фактическое значение среднегодового ИПЦ за предыдущий год (2,9% в 2018 году) и прогнозное значение среднегодового ИПЦ за предыдущий год на момент подготовки соответствующего проекта (2,7% для 2018 года). Этот алгоритм не менялся, следует из ответа Минэкономразвития, на 2020 год он дает показатель индексации налогов для малого бизнеса в 4,9%.

Ольга АГЕЕВА

При участии: Иван ТКАЧЕВ