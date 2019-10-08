08.10.2019 09:50 263

Банкротящееся АО «АктивКапитал банк» (АК банка, АКБ) объявило распродажу части основных активов. Общая стоимость 99 лотов составляет около 3 млрд руб. Самым дорогим лотом оказалось здание бывшего головного офиса АК банка на ул. Красноармейской напротив самарской набережной — 312 млн руб. и квартира в центре Санкт-Петербурга стоимостью 281 млн руб. В списке имущества также фигурирует право требования 39 млн руб. по нескольким кредитным договорам к отелю в Баден-Бадене, Германия. Судя по последнему отчету АСВ, задолженность АКБ перед кредиторами составляет около 25 млрд руб., из них около 23 млрд руб.— обязательства по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей. Совокупная цена всего выявленного имущества в АКБ — около 18 млрд руб.

Арбитражный управляющий АктивКапитал банка в лице АСВ планирует пополнить конкурсную массу должника на 3 млрд руб. за счет реализации части крупных активов банка: зданий, земель, автомобилей и права требования долга с физ- и юрлиц. Это первая крупная реализация имущества банка после его краха. На торги выставлено 99 лотов, среди которых здание главного офиса АКБ на ул. Красноармейская, 1, в Самаре (312 млн руб.), квартира в Центральном районе Санкт-Петербурга в доме — объекте культурного наследия (281 млн руб.), здание площадью 1207 кв.м. в Таганском районе Москвы (227 млн руб.), земля для сельскохозяйственной деятельности общей площадью около 826379 кв.м в Волжском районе Самары (201 млн руб.) и т.д. В списке имущества указано право требования более 39 млн руб. по нескольким кредитным договорам к Abarin hotel в Баден-Бадене. Около половины лотов — права требования к различным российским компаниям на суммы до 100 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», некоторые из них недействующие или находятся в процессе ликвидации. Около 150 млн руб. стоят сгруппированные в два лота права требования к физическим лицам. Один из самых дорогих активов АКБ — отель Sheraton в Ростове-на-Дону — на торги не выставлен. Судя по опубликованному в сентябре отчету АСВ, задолженность АктивКапитал банка перед кредиторами составляет около 25 млрд руб. Из них 23 млрд руб.— обязательства по вкладам физ- и юрлиц. По данным ЦБ РФ, активов у АКБ найдено на 6 млрд меньше — около 18,7 млрд руб.

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