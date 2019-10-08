08.10.2019 10:00 247

За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ. Иностранные обязательства российских банков в рублях за этот же период выросли на 3,1 п.п., до 24,7%, и достигли максимума за все время ведения статистики (с начала 2002 года).

Наращивание активов в рублях (к ним относятся инвестиции в иностранные компании, кредиты нерезидентам, средства на корсчетах банков-нерезидентов, депозиты и т.д.) не сопровождалось падением доли доллара: за квартал она выросла на 0,8 п.п., до 56,3%. Доля евро снизилась на 1,6 п.п., до 23,1%. В структуре иностранных обязательств вес рубля увеличивался как за счет евро, так и за счет доллара — за второй квартал их доли просели на 1,8 и 1,6 п.п. соответственно.

Интерес к рублю и устойчивость к санкциям

Рублевые операции в этом году проводятся достаточно активно, так что «увеличение доли рублевых транзакций банковского сектора с иностранными контрагентами нормально», говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. В частности, растет интерес иностранных инвесторов к ОФЗ: по итогам второго квартала их доля в бумагах увеличилась до 30,8%. «Иностранные инвесторы могут приобретать как рублевые облигации, так и открывать счета, то есть проявлять интерес к рублю как таковому», — замечает экономист. Из-за санкций резко вырос спрос на рублевые займы, причем в различных формах, рассуждает аналитик «БКС Брокер» Нарек Авакян, например, набирают популярность рублевые еврооблигации — долговые бумаги, выпущенные на зарубежных биржевых площадках в российской валюте.

Основные объемы инвестиций и заимствований приходятся на офшоры или схожие с ними юрисдикции — Кипр, Ирландию, Люксембург, Великобританию. «Это говорит, что по большей части все эти операции внутренние, их стороны — российские компании, просто инструменты инвестиций выпускаются их размещенными за рубежом SPV», — отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Потребность российских банков и финансовых компаний в дополнительной валюте в 2019 году падает, а доля евробондов в активах и пассивах снижается, констатирует Беликов. «Возможно, она замещается операциями с дочерними структурами из СНГ. В любом случае сокращение валютных зарубежных инвестиций и заимствований — это не сокращение полноценной внешнеэкономической активности, она давно минимизировалась с учетом санкций, а отражение [сокращающегося] внутреннего спроса на валюту», — уточнил Беликов.

«Рост доли иностранных обязательств в рублях на фоне сокращения общего объема иностранных обязательств банковской системы [с 2014 года] говорит о том, что в первую очередь сокращаются обязательства в иностранной валюте. Все вместе говорит о снижении чувствительности банковской системы к средствам нерезидентов, а соответственно, и к санкциям», — считает директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев.

Тренд на рост рублевой части в обязательствах и активах банков не может быть бесконечным, считает Софья Донец. «Интерес к рублю, скорее всего, не будет таким высоким во второй половине года, а в следующем году на него будут влиять соображения относительно прогноза глобального роста, взгляды на цены на сырье и санкционный риск», — отмечает Донец.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ