08.10.2019 10:10 248

Банк России намерен изменить институт маркетмейкерства, приблизив его к сложившейся в России практике. Изменения могут коснуться непрофессиональных участников рынка, которые, по сути, выполняют эти функции, однако, согласно букве закона, им можно предъявить обвинение в манипулировании. При этом ряд участников рынка считают возможным узаконить клиентский маркетмейкинг.

Как сообщил "Ъ" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, Банк России намерен до конца года предложить рынку новый формат института маркетмейкера. По его словам, этот инструмент остается значимым для развития рынка. Господин Лях указал, что «по действующим нормам маркетмейкером может быть только профучастник рынка ценных бумаг, а по факту этим зачастую занимались непрофучастники и даже физические лица». Формально их сделки могут иметь «ряд признаков манипулирования, но по своей сути они именно маркетмейкерские, без недобросовестного поведения»,— пояснил он. В настоящее время ЦБ совместно с Московской биржей проводят анкетирование и собирают предложения от участников рынка и их клиентов, которые выполняют функции маркетмейкеров. Как пояснили на торговой площадке, полученные предложения могли бы быть реализованы в новом подходе к регулированию маркетмейкерской деятельности.

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