08.10.2019 10:20 442

Мировая экономика всё быстрее и быстрее скользит к рецессии. Остается не так уж много стран, которых этот негатив не затрагивает. Учитывая темпы ухудшения ситуации, всемирный спад может начаться уже в первые месяцы следующего года. Ситуацию анализировали «Известия».

Полный капут

Больше всего негативных новостей в последнее время приходит из Германии. В понедельник, 7 октября, стало известно, что объем промышленных заказов в стране упал на 0,6%. Само по себе ничего страшного, в конце концов, данный показатель является весьма волатильным. Проблема в том, что в годовом исчислении спад превысил 6% и по этой методике фиксируется уже на протяжении 15 месяцев подряд. Можно совершенно точно констатировать, что промышленная деятельность в стране снижается на протяжении уже очень длительного времени.

Еще один показатель, подтверждающий это наблюдение, — индекс PMI в промышленности, который по итогам сентября оказался на отметке 41,7 пункта (значение выше 50 означает рост, ниже — спад активности). По сравнению с предыдущим месяцем, где также демонстрировалось снижение, он еще и упал дополнительно. В целом результат сентября — абсолютно худший с 2009 года, когда в стране, как и во всем мире, бушевал мировой финансовый кризис.

Аналитики Commerzbank считают, что ключевую роль в этом играют «структурные факторы», как-то перенос производств из Германии в другие страны с более дешевой рабочей силой. В частности, это касается автомобилестроительной отрасли и химической промышленности. В целом, производство — это еще не вся экономика, и в другой ситуации подобные данные не были бы поводом схватиться за голову. Проблема в том, что как раз Германия куда больше, чем остальные европейские или североамериканские страны, зависит от промышленной сферы, так как в основном зарабатывает не на внутреннем рынке, а на экспорте, составляющем без малого $1,4 трлн — больше трети ВВП. Для сравнения, в России, также экспортно-ориентированной экономики, вывоз товаров и услуг составляет менее 30% ВВП. И, безусловно, такие события, как обрушение корневого для ФРГ автомобильного сектора (в первом полугодии падение производства там составило астрономические 12%), подкашивают всю экономику.

В результате по итогам второго квартала ВВП страны впервые за долгое время сократился, пусть и всего на 0,1%. Если третий квартал покажет дальнейшее снижение (что весьма вероятно, поскольку большинство макроэкономических показателей ухудшились в последние месяцы), то это означает техническую рецессию. Последняя на данный момент фиксировалась в 2013 году и была очень короткой и мелкой, продлившись всего два квартала. Как будет на этот раз — никто предсказать не может, потому что ситуация продолжает ухудшаться месяц за месяцем.

Немецкие экономисты бьют тревогу: по их мнению, государству нужно срочно пересматривать как минимум фискальную политику. Долгое время Германия жестко следовала правилу жесткой экономии, согласно которому бюджет должен быть сбалансированным (в реальности он является профицитным). Крупнейшие экономические исследовательские институты страны считают, что это путь в никуда, особенно в ситуации, когда кризис маячит на горизонте. Изъятие денег из экономики в виде жесткой бюджетной политики осложняет и без того трудное положение реального сектора, подкашивая внутренний спрос и инвестиционную активность.

Развод по-итальянски, прощание по-английски

Германия сама по себе имеет огромное влияние на экономику Европы. Но и в других государствах континента положение дел складывается не блестящее. В Италии, страдающей от многолетней экономической стагнации вкупе с больным безнадежными долгами банковским сектором, местные промышленники предсказывают нулевой рост по итогам 2019 года, что едва ли принципиально лучше настоящей рецессии.

Британскую политику трясет в ожидании Brexit'a. Однако и в экономике дела не лучше. По данным исследовательской группы IHS Markit, индекс активности в сфере услуг, обеспечивающей 80% ВВП страны, упал в сентябре ниже отметки в 50 пунктов. Снижение индекса совпало со сворачиванием активности в строительстве и промышленном производстве — все показатели сейчас находятся в отрицательной зоне, опять-таки впервые с кризиса 2008–2009 годов. Что произойдет когда выход Соединенного Королевства из Евросоюза станет фактом — можно только гадать.

На другом берегу Атлантики долгое время доминировал экономический оптимизм. Действительно, ВВП США уверенно шел в рост, поддержанный налоговой реформой Дональда Трампа, ростом сланцевой нефтедобычи и рядом других факторов. Но, похоже, все эти стимулы начинают выдыхаться. 4 октября стало известно, что индекс деловой активности в промышленности оказался в отрицательной зоне и тоже на минимальной отметке с 2009 года. Пока еще растет сектор услуг, но темпы этого роста замедляются — только 52,6 пункта против 53,5 пункта месяцем ранее. Это самый слабый результат за последние три года.

Проблемы развития

В развивающихся странах тоже не всё в порядке. Экономика Индии последние несколько лет считалась самой перспективной, а ее темпы роста были образцовыми. Но в текущем году МВФ уже в третий раз пересматривает прогноз на 2019 год: если изначально он составлял 7,5%, то теперь опустился до 6,2%. Инвестиции в частном секторе упали до 15-летнего минимума, при том что ВВП страны с тех пор вырос почти втрое. Продажи автомобилей в августе рухнули почти на треть.

Если и есть в мировой экономике хорошие новости, то поступают они в основном с рынка труда. Вопреки угрозе массовой автоматизации рабочих мест, проблем с безработицей пока нет. В США она упала до 3,5%, что является одним из лучших результатов в послевоенной истории вообще. Очень хорошие показатели занятости демонстрируются почти повсеместно в Европе. Как обычно, в отрицательную сторону выделяются страны Южной Европы, но там это частично компенсируется большим теневым сектором.

С официальной цифрой безработицы есть две проблемы: во-первых, она показывает долю граждан без работы среди тех, кто желает ее найти, тогда как число отчаявшихся или выпадающих из рабочей силы, не отражается — а оно как минимум не менее важно для оценки экономических перспектив. А во-вторых, это «запаздывающий индикатор». Показатели занятости, как правило, начинают валиться спустя какое-то время после начала рецессии и восстанавливаются через определенный промежуток после ее окончания. С предсказательной точки зрения данные по безработице являются не самыми ценными. Так что судить о здоровье экономики в целом только исходя из числа тех, кто ищет работу, нельзя.

Ситуация, как видно из многочисленных поступающих со всего мира данных, почти бедственная, но она может стать еще хуже. Есть все основания полагать, что торговые войны будут только обостряться. Недавно суд ВТО разрешил США ввести пошлины на европейские товары. Американско-китайское противостояние тоже далеко от завершения и в условиях попытки импичмента Дональд Трамп и его администрация могут предпринять жесткие шаги на внешнеэкономическом фронте, чтобы набрать очки популярности за год до очередных президентских выборов. Brexit продолжает нависать над Европой.

В начале нынешнего столетия мир выходил из кризисов благодаря Китаю, который в любых обстоятельствах исправно добавлял к мировому ВВП несколько сотен миллиардов долларов, обеспечивая необходимый объем глобального спроса. Однако в этот раз всё может оказаться иначе. Если перед мировым финансовым кризисом китайская экономика росла на 15%, то сейчас она еле выжимает 6%. А, например, темпы роста промышленности опустились до 4%, что вообще является худшим показателем с начала 1990-х годов. Китай является глубоко закредитованной страной, и никто не знает, что делать с этой пирамидой долга. Если удерживать рост в положительной зоне он еще может, то «пришпорить» его за счет роста кредитования уже явно не получится.

Надвигающаяся рецессия несомненно изменит весь ландшафт мировой экономики. Стран, которые она может обойти стороной, не существует, а самый тяжелый удар может постигнуть экспортеров сырья. С учетом сильного понижательного давления на нефтяные и газовые цены даже в условиях экономического роста вызовы, стоящие перед Россией, окажутся исключительно сложными.

Дмитрий МИГУНОВ

