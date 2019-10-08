Рубль начал биржевые торги вторника умеренным ростом, и на его стороне текущая динамика большинства сырьевых и развивающихся валют, а также нефти, а еще ожидания сохранения спроса на ОФЗ, в частности, на завтрашних аукционах Минфина.
Раздражителем остается интрига вокруг торговых переговоров США и Китая после неоднозначных последних заявлений сторон.
К 10.25 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была на отметке 64,83, и рубль набирает около четверти процента.
К евро рубль дорожает на 0,1%, и котировки вблизи 71,18.
Доходность российских госубмаг показывает смешанную динамику в начале дня после падения накануне на локальные минимумы на фоне замедления инфляции в РФ и роста ожиданий снижения ставки ЦБР.
"Сегодня на мировом валютном рынке все спокойно, но наблюдается очень слабая тенденция к ослаблению доллара. Если она получит продолжение в течение дня, то рубль вполне может укрепиться копеек на 30. Однако поводов для более сильного роста российской валюты пока нет", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.
Утром вторника на форексе доллар США в небольшом минусе к евро и немного дорожает к иене. Сырьевые и развивающиеся валюты в основном показывают рост с начала дня после снижения накануне.
Нефть марки Brent сейчас находится на отметке $58,70 за баррель, дорожая на 0,6%.
Очередной раунд переговоров между США и Китаем запланирован на 11-12 октября.
При этом китайская сторона намерена отказаться от обсуждения темы госсубсидий и госполитики в сфере промышленности, а Вашингтон накануне расширил черный список китайских компаний из-за нарушений прав этнических меньшинств в Китае, что не добавляет оптимизма в отношении итогов переговоров.
Интерес для рынков могут представлять выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, запланированные на вторник и среду, в 20.50 МСК и 18.00 МСК соответственно.
Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ