Рубль подрос с оглядкой на ЕМ-валюты и нефть

08.10.2019 11:00 217

Рубль начал биржевые торги вторника умеренным ростом, и на его стороне текущая динамика большинства сырьевых и развивающихся валют, а также нефти, а еще ожидания сохранения спроса на ОФЗ, в частности, на завтрашних аукционах Минфина.

Раздражителем остается интрига вокруг торговых переговоров США и Китая после неоднозначных последних заявлений сторон.

К 10.25 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была на отметке 64,83, и рубль набирает около четверти процента.

К евро рубль дорожает на 0,1%, и котировки вблизи 71,18.

Доходность российских госубмаг показывает смешанную динамику в начале дня после падения накануне на локальные минимумы на фоне замедления инфляции в РФ и роста ожиданий снижения ставки ЦБР.

"Сегодня на мировом валютном рынке все спокойно, но наблюдается очень слабая тенденция к ослаблению доллара. Если она получит продолжение в течение дня, то рубль вполне может укрепиться копеек на 30. Однако поводов для более сильного роста российской валюты пока нет", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

Утром вторника на форексе доллар США в небольшом минусе к евро и немного дорожает к иене. Сырьевые и развивающиеся валюты в основном показывают рост с начала дня после снижения накануне.

Нефть марки Brent сейчас находится на отметке $58,70 за баррель, дорожая на 0,6%.

Очередной раунд переговоров между США и Китаем запланирован на 11-12 октября.

При этом китайская сторона намерена отказаться от обсуждения темы госсубсидий и госполитики в сфере промышленности, а Вашингтон накануне расширил черный список китайских компаний из-за нарушений прав этнических меньшинств в Китае, что не добавляет оптимизма в отношении итогов переговоров.

Интерес для рынков могут представлять выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, запланированные на вторник и среду, в 20.50 МСК и 18.00 МСК соответственно.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ