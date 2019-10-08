08.10.2019 15:00 292

Аналитики «ВТБ Капитала» подготовили отчет (есть у РБК) с прогнозом, как вырастет строительная отрасль по итогам 2019 года. Для этого они разработали техническую модель, показывающую взаимосвязь выпуска строительных материалов с объемом строительных работ.

Сейчас, по данным Росстата, строительный сектор, в который входит строительство зданий и инфраструктуры, практически стоит на месте — прирост по месяцам в сравнении с прошлым годом составляет от 0 до 0,3% (данные за январь—август). В то же время выпуск стройматериалов растет: по данным «ВТБ Капитала», производство стройматериалов за восемь месяцев 2019 года выросло на 5,1%.

Рост производства асфальта (+6,1%), дорожного нефтяного битума (+13,1%), шпал для железных дорог (+90,5%) и рельсовых профилей (+8,4%) соответствует последнему этапу реализации инфраструктурных проектов, отмечают авторы отчета. «Наблюдаемое в последнее время несоответствие между темпами роста в годовом исчислении [между объемами строительных работ и производством стройматериалов] говорит о том, что можно ожидать более высоких темпов роста строительной активности в ближайшем будущем, или данные за 2019 год будут пересмотрены в сторону повышения», — говорится в отчете.

Аналитики прогнозируют, что Росстат пересмотрит данные за январь 2019 года в сторону понижения, а данные за июнь—август будут увеличены. После пересмотра рост строительного сектора может составить 1–2% по итогам года, что даст прибавку к росту ВВП 0,05–0,1 п.п. Авторы отчета отмечают, что такая прибавка может стать сюрпризом, как и в прошлом году. Сейчас Минэкономразвития ждет роста российского ВВП на 1,3% по итогам 2019 года.

В январе Росстат резко пересмотрел показатели объема вложений в строительный сектор: в ноябре 2018 года статистическая служба сообщала, что за 11 месяцев прошлого года объем строительных работ в России вырос на 0,5%, но после пересмотра сектор показал годовой рост на 5,3%. Этот показатель стал рекордным за десять лет. Ускорение строительной отрасли привело к росту ВВП выше ожиданий. По оценке Минэкономразвития, ВВП за 2018 год увеличился на 2%, а прогноз составлял 1,8%.

В Минэкономразвития поясняли прошлогодний рост объемов строительства показателями в Ямало-Ненецком округе, где НОВАТЭК завершил строительство первого завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» и «Газпром» вывел на проектную мощность Бованенковское месторождение.

Надежда ФЕДОРОВА