08.10.2019 17:00 280

Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и его коллеге по фонду Филиппу Дельпалю до 13 декабря, передает корреспондент Forbes из зала суда. Судья Наталья Дударь удовлетворила ходатайство следствия и отказалась отменить меру пресечения.

Калви и Дельпаль, а также другие фигуранты дела Baring Vostok — сотрудники Baring Vostok Иван Зюзин и Ваган Абгарян, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров — оказались под арестом в середине февраля. Уголовное дело против них было заведено после жалобы миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова, который утверждал, что Калви и другие фигуранты дела в начале 2017 года смогли обманным путем заменить на балансе «Восточного» кредит в 2,5 млрд рублей, выданный «Первому коллекторскому бюро», на 59,9% акций люксембургской IFTG, справедливая стоимость которых якобы лишь 600 000 рублей. Калви настаивает на том, что его преследование связано с конфликтом между Baring Vostok и другим крупным акционером «Восточного» — Артемом Аветисяном.

Калви перевели под домашний арест из СИЗО в апреле, Дельпаля — в августе. Сегодня на процессе присутствовали друзья бизнесменов и представители американского консульства, а также полтора десятка журналистов, которые с трудом разместились в небольшом зале. В ходе заседания следствие настаивало, что иностранного инвестора нельзя отпускать на свободу, так как расследование дела еще продолжается и Калви может воспользоваться своими связями и повлиять на ход следствия, связаться с соучастниками или скрыться.

«Завершить следствие к сроку истечения времени домашнего ареста не представляется возможным. Поэтому ходатайствую продлить домашний арест с сохранением всех запретов», — говорил следователь. Оставить Калви и Дельпаля под домашним арестом просил и прокурор. «Ходатайство следователя законно и обоснованно. Говорить о неэффективности следствия не приходится, поэтому прошу продлить арест», — говорил обвинитель.

Против продления домашнего ареста выступали адвокаты Калви и сам обвиняемый. Сторона защиты предложила залог в 5 млн рублей.

«Уважаемый суд, прошу вас принять более мягкое решение и поменять меры пресечения на залог или запрет действий», — взял слово сам Калви. Он выступал на русском языке и заявил, что считает обвинение недоказанным. «Цель следствия — заморозить нас под домашним арестом. Это дело должно рассматриваться в арбитражном суде, а не в уголовном», — подчеркнул Калви.

Выступая в суде, Калви упомянул и новую экспертную оценку справедливой цены акций IFTG. В середине сентября стало известно, что по делу проведена новая экспертиза. Как писал Forbes, согласно результатам этой экспертизы на дату отражения на балансе «Восточного» 59,9% IFTG стоил 256,7 млн рублей.

По словам Калви, проведенная экспертиза «скорее доказывает невиновность, чем подтверждает вину». Об оценке акций IFTG говорил и Дельпаль. «Окончательный вывод экспертизы – не 4 млрд, а 254 млн рублей. Эксперт снизил стоимость акций, без объяснений. Оценщик, не являясь юристом, пришел к выводу, что в уставе есть ограничения. Эти так называемые ограничения касаются акций. Эксперт понял положения устава по-своему и назначил сумму 254 млн. Это странно, поскольку прежний анализ расписан очень детально», — сказал Дельпаль.

В итоге судья согласилась с аргументами следствия и обвинения. На этой неделе, 9 и 10 октября, будет рассматриваться вопрос о продлении меры пресечения для других фигурантов дела Baring Vostok — Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова. Все они находятся в СИЗО.

Анастасия МИХАЙЛОВА, Forbes Staff

