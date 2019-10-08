08.10.2019 19:34 282

Лизинговые компании наращивают долю на фоне общего снижения продаж легковых и коммерческих автомобилей.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV (коммерческих автомобилей — ред.) в России в августе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 145,5 тыс. штук, а падение за восемь месяцев оказалось еще серьезнее — на 2,3%, до 1,1 млн автомобилей. Впрочем, сегмент корпоративных продаж чувствует себя уверенно, а современные лизинговые механизмы могут привлечь новых пользователей, говорится в материале редакции партнерских проектов РБК+ .

Пересечение сегментов

Руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский лизинг» Андрей Волков отмечает, что на рынке продаж LCV есть определенные сложности. «Сегмент близок к легковому автотранспорту с точки зрения пересекающихся клиентских групп, то есть среди малых и средних предприятий и та, и другая категория одинаково востребованы. В то же время, у сегмента коммерческих авто нет той поддержки, которая есть у легкового автотранспорта в виде спроса частных клиентов. Мы видим, что некоторые наши партнеры и поставщики ощущают влияние этого фактора и стремятся дополнительно стимулировать продажи», — поясняет он.

При этом, по словам Андрея Волкова, с точки зрения лизингового бизнеса ситуация существенно не изменилась, и за счет роста проникновения лизинга в продажи компания не чувствует спада, объем новых договоров, напротив, растет. Эффект от ухода с российского рынка легковых автомобилей Ford, по его мнению, скажется позже: еще в III квартале автомобили марки продавались, были лизинговые сделки. А сейчас работа бренда в РФ как раз полностью уйдет в сегмент LCV, поскольку Ford оставил на российском рынке только одну свою модель — Transit.

«Те клиенты, которые принципиально хотели Ford, его уже купили, в сегменте коммерческого транспорта работа продолжится, у нас, например, есть специальная программа на Transit. Ford стимулировал продажи и у нас был большой объем сделок по марке. А у клиентов, которые хотят рассмотреть альтернативу, есть время перестроить парк, аналогов достаточно. Например, растет доля ГАЗ, но мы работаем со всеми производителями, и до конца года рассчитываем сохранить рост [нового бизнеса по LCV — ред.]», — отмечает Андрей Волков.

Лизинговый спрос

Директор по корпоративным продажам группы компаний «Рольф» Юлия Трушкова отмечает, что в прошлом году 47% автомобилей, реализованных дилером, были переданы в лизинг юридическим лицам. Этот показатель на 7% выше, чем в 2017 году. «Сейчас эта доля продолжает увеличиваться и по итогам I полугодия 2019 года составила 57%», — говорит она.

Среди новых продуктов на рынке представитель дилера выделяет предоставление конечным пользователям автомобилей «по подписке» (в долгосрочную аренду), но пока эта форма пользования автомобилем не нашла заметного спроса. «Мы работаем с ведущими провайдерами лизинга на автомобильном рынке и будем дальше развивать это направление, чтобы предоставить нашим клиентам максимально широкий выбор», — отмечает Юлия Трушкова.

Говоря об использовании того или иного лизингового механизма, представитель «Рольф» обращает внимание на то, что все больше компаний применяют этот финансовый инструмент для увеличения прибыльности своего бизнеса. По словам Юлии Трушковой, сегодня основной сегмент — это финансовый лизинг, растет доля и операционного лизинга.

Доля LCV по брендам портфеля группы компаний «Аларм-Моторс», проданных с применением лизингового финансирования, в I полугодии 2019 года составила 57%, при этом в расчете не учитываются государственные контракты, говорит директор управления по работе с корпоративными клиентами Евгений Кабанов. «С течением времени доля лизинговых сделок возрастает в связи тем, что этот механизм финансирования удобен заказчикам с точки зрения оптимизации налогооблагаемой базы, сохранения оборотных средств компании, оперативности одобрения лизингополучателя», — перечисляет он.

Оперативный лизинг, по словам Евгения Кабанова, востребован в основном у нескольких видов организаций: с иностранным капиталом или иностранными головными организациями; компаний, являющихся дистрибьюторами иностранных производителей в различных отраслях; и крупных компаний, имеющих региональную сеть и использующих транспорт для различных групп сотрудников.

Гибкий подход

По словам Андрея Волкова, оперативный лизинг — долгосрочный тренд, который предполагает наполнение сделки дополнительными услугами, получая которые клиент начинает привыкать к новому уровню сервиса. «Условно, клиент не хочет хранить шины в гараже и думает отказаться от самостоятельной оплаты ТО. «Балтийский лизинг» может включить эти опции в договор, а также мы готовы предоставить клиентам все имеющиеся у нас преференции от партнеров, и за счет этого дополнительные услуги обойдутся лизингополучателям значительно дешевле», — говорит он.

Те, кто готов использовать механизм оперативного лизинга, достаточно быстро переходят на полный пакет услуг, а кто не готов — даже не пробуют, добавляет Андрей Волков. Пока же основной бизнес лизинговых компаний — это все же финансовый лизинг, хотя операционная аренда, в том числе в сегменте LCV, активно развивается. «Мы начинали внедрение этого продукта [оперативного лизинга — ред.] аккуратно, и именно с легковых автомобилей и LCV, так как в этом случае более прогнозируемы риски владения и эксплуатации, режимы, в которых будет работать автомобиль» — подчеркивает представитель «Балтийского лизинга».

«Это инструмент, позволяющий приобрести во временное пользование транспорт или спецтехнику с услугами сервиса, не вкладывая при этом собственные оборотные средства», — поясняет преимущества оперативного лизинга начальник автотранспортного хозяйства ООО «Метсо» Николай Исаков.

«Хендэ Аутоивер Рус» также использует легковой автопарк в рамках договоров оперативного лизинга, говорит менеджер компании по персоналу Виктория Лещенко и обращает внимание на удобство использования такого сервиса. «Мы рассматриваем «Балтийский лизинг» как единого поставщика данной услуги», — добавляет она. Минимальный пакет оперативного лизинга включает: ТО, телеметрию, которая дает возможность мониторинга режима эксплуатации и пробега, и страховку. В максимальный пакет входят внеплановые ремонтные работы, все расходники, шинный сервис с покупкой «резины», помощь на дорогах и даже мойка.

«Это пока сложный сегмент с точки зрения автоматизации у партнеров, и где-то приходится еще физически выписывать талоны на мойку, но это временно. С ростом операционной аренды будут совершенствоваться и смежные направления обслуживания автомобиля», — отмечает руководитель дирекции «Балтийского лизинга».

С ростом объемов оперативный лизинг будет все более выгодным для клиентов по сравнению с самостоятельным оформлением эксплуатационных услуг. «Агрегаторы, которыми становятся лизинговые компании [при предоставлении услуги оперативного лизинга — ред.], начинают получать скидки за объемы. Идеальная картина, к которой мы стремимся — специальные условия на сервис по всем маркам. Пока такие условия доступны не по всем дилерским сетям, но мы работаем в этом направлении во всех регионах присутствия», — заключает Андрей Волков.



Дмитрий МАТВЕЕВ