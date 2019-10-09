09.10.2019 08:30 255

Группа «Открытие» переформатирует работу своего брокера, сделав акцент на его большую интеграцию со структурами группы. Планируется сделать ставку на работу со средним классом, которому будет предложена особая программа обслуживания. По пути диверсификации своих продуктов уже давно идут и другие крупные игроки — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф. Таким образом, новая стратегия «Открытия» позволит сохранить клиентскую базу, которая может уйти к конкурентам с развитой продуктовой линейкой.

Как сообщил "Ъ" директор департамента инвестиционного бизнеса банка «ФК Открытие» Константин Церазов, планируется провести переформирование бизнеса «Открытие Брокер», который исторически существовал в группе обособлено. Для этого была усилена команда: исполняющим обязанности гендиректора назначен Владимир Крекотень, его заместителем по операционной деятельности стала Екатерина Казаченко (из Barclays), руководителем департамента цифрового бизнеса — Алексей Глазков (из НЛМК), заместителем по развитию продаж — Алексей Куртов (из ВТБ). По словам Константина Церазова, основной задачей брокера станет увеличение клиентской базы и привлечение новых клиентов в инвестиции и трейдинг. На сегодняшний день основными клиентами брокера являются профессиональные трейдеры и самостоятельные активные инвесторы, и этот сегмент растет медленнее, чем сегмент более пассивных и долгосрочных инвесторов. Банк же охватывает клиентов с небольшим капиталом, заинтересованных в депозитах, private banking группы — крупных клиентов. В рамках группы планируется сделать программы, «ориентированные на средний класс, которому будут представлены как брокерские услуги, так и банковские продукты и доверительное управление», пояснил господин Церазов. Изменения коснутся и региональной сети — в частности, в каждом отделении банка будет находиться представитель брокерской компании. Планируется провести работу по созданию сквозного пути пользователя между мобильными приложениями банка и брокера.

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