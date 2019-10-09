09.10.2019 08:40 238

Группа сенаторов направила во вторник в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию. Об этом сообщил журналистам один из авторов инициативы председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", — рассказал он.

В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — "организатор сервиса обмена сообщениями", сообщил Клишас.

Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность организаторов сервисов. Штраф за неисполнение требований закона может составить до 1 млн рублей для юрлиц.

Также во вторник в Совфеде состоялось заседание Временной комиссии по защите госсуверенитета, на котором были представлены результаты мониторинга внешнего вмешательства в прошедшие в сентябре выборы.

"У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве", — заявил глава комиссии Андрей Климов. Подробности он не сообщил, добавил лишь, что противоправные акции "удивительным образом" вписываются в планы частной разведывательной компании, которая действует в интересах правительства США.

Целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения

Кроме того, парламентарии обнаружили "подстрекательские советы" о том, как во время массовых беспорядков в центре столицы использовать пиротехнику, дымовые шашки, как изготавливать из подручных средств импровизированное оружие. Климов попросил сенатора Людмилу Бокову "подготовить соответствующий запрос в Следственный комитет РФ" от имени комиссии.

Особое беспокойство у сенаторов вызвали "прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информресурсах в "день тишины" и Единый день голосования", отметил Андрей Климов.

После рассмотрения этих фактов "члены комиссии решили обратиться с запросом в СК РФ, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории".

По мнению сенаторов, целью зарубежных игроков было не столько влияние на результаты голосования, сколько расшатывание ситуации в России и дискредитация отечественной избирательной системы. "Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы", — заявил Климов.

Галина МИСЛИВСКАЯ

