09.10.2019 09:10 172

Подконтрольный МТС интернет-провайдер МГТС планирует потратить до 1 млрд руб. на увеличение пропускной способности сети, чтобы подготовить ее к росту числа устройств интернета вещей и запуску сетей 5G. Интерес к тендеру проявляли структуры МТС и китайской Huawei. Модернизацией сетей заняты все операторы, их подготовка к запуску 5G может занять до пяти лет.

МГТС (контролируется МТС) в ближайшие дни объявит тендер по закупке оборудования для расширения пропускной способности сети, сообщила "Ъ" представитель оператора Татьяна Мартьянова. Расчетная стоимость закупки составляет от 0,6 млрд руб. до 1 млрд руб., уточнил источник "Ъ" в компании. МГТС хочет расширить пропускную способность транспортной сети более чем в два раза, до 2,2 Тбит/с. Для этого к весне 2020 года компания планирует обновить сетевые роутеры операторского уровня. По оценке компании, это обеспечит непрерывную передачу данных от десятков миллионов одновременно подключенных устройств, в том числе интернета вещей (Internet of things, IoT), и позволит подготовиться к растущим объемам и скорости передачи данных по стандарту 5G.

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