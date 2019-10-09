09.10.2019 09:20 188

Не только обманутые дольщики, но и другие пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков граждане смогут получить компенсации. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Как объяснил журналистам один из авторов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, пока что право на компенсации имеют только обманутые дольщики. Сложившаяся ситуация ставит участников жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в неравное положение по сравнению с ними. По словам спикера, возмещения этой категории граждан будут предоставляться за счет средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Компенсации смогут получать члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование. Впрочем, не исключено, что ко второму чтению от указания срока могут отказаться, стало известно на заседании.

Компенсация благодаря принятию закона будет предоставляться по рыночной стоимости жилья

Соавторами Володина выступили его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев, а также руководители профильных комитетов. Как уточнил один из авторов, глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, сейчас членам ЖСК могут помочь завершить строительство дома, но компенсации им не положены. Парламентарий также рассказал, о каком масштабе проблемы идет речь: на сегодняшний день работает порядка 130 таких кооперативов, их пайщиками является порядка шести тысяч человек. "Это те люди, которые уже являются обманутыми дольщиками и организовались в такие кооперативы, чтобы решить проблему своего объекта. Мы понимаем, что чаще всего этого не происходит", — констатировал Николаев.

Комментарий

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков:

Разницы между дольщиками и членами ЖСК никакой нет. И те, и другие могут или уже пострадали от недобросовестных застройщиков. Поэтому законопроект, который позволит защитить людей от действий таких горе строителей, рассматривается Думой в приоритетном порядке.

Люди очень ждали этого решения. На регулярных встречах в регионе по этим проблемам слышу много вопросов, понимаю и волнение, и возмущение. Ведь выплата возмещения членам ЖСК не предусмотрена. Это ставит их в неравное положение по сравнению с участниками долевого строительства.

Теперь эта несправедливость будет устранена, и члены ЖСК смогут получать денежную компенсацию наравне с дольщиками. Причем компенсация будет по рыночной стоимости жилья, за счет средств фонда помощи дольщикам.

Уверен, что законопроект, автором которого является Вячеслав Володин, будет принят оперативно. Наша задача, как законодателей, в равной степени защищать всех граждан от действий не чистых на руку деятелей.

Татьяна ЗАМАХИНА