09.10.2019 09:30 183

Рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1%, считают аналитики Всемирного банка. Такие выводы содержатся в докладе международной организации, с которым ознакомился РБК.

Это уже четвертое понижение прогноза Всемирного банка по российской экономике с начала года. В январе рост ожидался на уровне 1,5%, в апреле ожидания снизились до 1,4%, в июне — до 1,2%.

Замедление обусловлено рядом факторов, которые усугубляются еще и продолжающимися санкциями, отмечается в докладе:

Низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли повлияли на более медленный, чем ожидалось, рост ВВП в начале года.

Рост розничных продаж замедлился в связи с повышением с 2019 года НДС (с 18 до 20%).

Промышленная активность снизилась в первой половине года за счет действия соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Кроме того, негативно сказалось загрязнение «основных топливопроводов в Европу». В апреле Россия приостановила экспорт нефти по трубопроводу «Дружба», так как в поступающем на белорусские НПЗ сырье оказалось повышенное в десятки раз содержание хлорорганики. В июле поставки возобновились.

Что может поддержать рост

Ужесточение денежно-кредитной политики в начале года также негативно сказалось на экономической активности, отмечается в докладе, однако потом Банк России трижды снизил ключевую ставку. Сейчас она составляет 7%.

Дальнейшее смягчение фискальной и монетарной политики, а также планируемые инфраструктурные проекты должны положительно сказаться на росте экономики в 2020 году, пишет Всемирный банк. Он прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на 1,7% (на 0,1 п.п. ниже, чем прошлый прогноз), что соответствует прогнозу Минэкономразвития на будущий год.

Но прогноз Всемирного банка на 2021 год остался неизменен — 1,8%, тогда как Минэкономразвития нацеливается на ускорение до 3,1%.

Ситуацию с частными инвестициями в России экономисты Всемирного банка пока оценивают как «прохладную». Причиной является «неопределенность политики», а также перспективы замедления потенциального роста в более долгосрочной перспективе по мере усиления демографического давления и накопления текущих структурных проблем, таких как отсутствие конкуренции.

Более слабый, чем ожидалось, рост экономики в России может потенциально отразиться на странах Центральной и Восточной Европы и Южного Кавказа, которые поддерживают с ней торговые и финансовые связи, предупреждает Всемирный банк. «Снижение экономической активности в России может привести к сокращению денежных переводов работников, на долю которых приходится важная часть доходов этих стран, в том числе в Киргизской Республике, Молдавии, Таджикистане и Украине», — говорится в документе.

Другие прогнозы роста российской экономики

Оценка Всемирного банка пессимистичнее, чем прогноз Минэкономразвития. В 2019 году, по оценкам министерства, рост ВВП составит 1,3% (как в базовом, так и в консервативном сценарии).

Центробанк России ожидает рост экономики по итогам 2019 года на уровне 0,8–1,3%.

Вместе с тем прогноз Всемирного банка несколько выше, чем у Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В сентябре она понизила ожидания от роста российского ВВП до 0,9% в 2019 году и 1,6% в 2020 году.

Бюджетные расходы во втором полугодии ускорят рост

Прогноз Всемирного банка предполагает ускорение экономики во втором полугодии 2019 года, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «За первое полугодие рост составил 0,7%. Была, с одной стороны, просадка расходов бюджета, с другой — негативный эффект от введения НДС. Во втором полугодии должно быть немного лучше, как минимум за счет опоздавших бюджетных расходов и того, что эффект от НДС полностью уже вышел», — сказал он РБК.

По словам Мурашова, во втором полугодии рост год к году должен составить порядка 1,5%. «В целом получается за год чуть больше 1%», — заключил он.

Согласно данным портала «Электронный бюджет» на 2 октября, федеральный бюджет на текущий год исполнен на 63%. Bloomberg на прошлой неделе отмечал, что на конец августа российский бюджет был исполнен хуже всего с 2012 года.

Понижение прогноза Всемирного банка может быть обусловлено главным образом плохой внешней конъюнктурой, полагает научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. Он напомнил, что мировая экономика в целом замедляется, в России наблюдается отрицательная динамика экспорта товаров и услуг. Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).

Кроме того, Кондрашов указывает на слабый внутренний потребительский и инвестиционный спрос. «Это связано с жестким бюджетным правилом, которое, несмотря на достаточно высокие цены на нефть, пока сдерживает внутренний спрос, и с тем, что финансирование нацпроектов идет пока с отставанием от плана», — поясняет он. Однако наращивание бюджетных расходов во втором полугодии несколько ускорит экономический рост, уточняет эксперт.

«Если уровень экономической активности не будет меняться, мы можем выйти на 1–1,2% роста [за год]. Может быть, выше, может быть, ниже, потому что текущая статистика будет пересматриваться», — сказал Кондрашов. В целом оба прогноза — и Всемирного банка, и Минэкономразвития — реалистичны, подчеркнул он.

Анна ГАЛЬЧЕВА