09.10.2019 10:10 264

Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас. Об этом говорится в письме, которое две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация — направили первому зампреду ЦБ Сергею Швецову. РБК ознакомился с письмом, его содержание подтвердил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Аналогичные предложения СРО направили председателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову.

Изначально ЦБ предложил разделить частных инвесторов на четыре категории вместо действующих двух, то есть ввести две категории неквалифицированных инвесторов и две категории квалифицированных. Для каждой из них он сформировал критерии и список разрешенных сделок. Однако по итогам обсуждений ЦБ решил обойтись тремя и не выделять две группы квалифицированных инвесторов.

Представитель регулятора сказал РБК, что ЦБ изучит предложения брокеров.

Типы инвесторов и их возможности

Согласно последней предложенной рынку для обсуждения версии поправок, квалифицированным считается инвестор, который:

либо распоряжается средствами от 10 млн руб.;

либо распоряжается средствами от 1,4 млн руб., если в последние полгода активно проводил биржевые сделки на общую сумму не менее 6 млн руб.;

либо имеет существенный опыт работы на финансовых рынках, аттестат или сертификат, соответствующий стандартам СРО.

Неквалифицированных инвесторов предлагается разделить на особо защищаемых (этот статус дается им по умолчанию) и простых. Особо защищаемым инвестор считается по умолчанию, а чтобы стать простым неквалифицированным, ему нужно иметь от 1,4 млн руб. активов либо аттестат или сертификат, соответствующий стандартам СРО.

Все неквалифицированные инвесторы могут покупать включенные в котировальные списки акции и облигации российских компаний, неограниченные в обороте инвестиционные паи, облигации за пределами котировальных списков (за исключением структурных), в том случае если они, эмитент или поручитель (который полностью обеспечивает исполнение обязательств) имеют кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ. Но особо защищаемые смогут проводить сделки с этими ценными бумагами, только если они будут обеспечены его средствами у брокера.

Законопроект, который Дума уже приняла в первом чтении, вызвал критику брокеров. Они заявляли, что до 70% новых инвесторов столкнутся с ограничениями (например, особо защищаемая категория не сможет покупать иностранные акции). Брокеры уже обращались со своими предложениями в Госдуму, но версия поправок ко второму чтению стала даже жестче: ЦБ не пошел на увеличение предельной суммы для рискованных инвестиций (оставил 50 тыс. вместо обсуждавшихся 100 тыс. руб.) и повысил размер накоплений для выхода из «особо защищаемой» категории (1,4 млн руб. вместо первоначальных 400 тыс. руб.).

Брокеры предлагают не повышать требования к активам и опыту квалифицированных инвесторов. Сейчас, чтобы считаться квалифицированным, инвестор должен иметь активы от 6 млн руб., или за последний год совершить сделки на эту сумму, или иметь два-три года опыта в организациях на рынке ценных бумаг, обладать аттестатом или сертификатом. А неквалифицированных инвесторов профучастники предлагают не делить на отдельные категории, а выдвинуть к их инвестициям единые требования, модифицированные по сравнению с теми, что действуют на рынке сейчас.

Какие требования предлагают смягчить

Все неквалифицированные инвесторы должны иметь возможность без ограничений проводить широкий круг сделок «без плеча», считают профучастники: покупать все финансовые инструменты, торгующиеся на российских биржах (как из котировальных списков, так и нет), за исключением структурных облигаций; приобретать структурные продукты с полной защитой капитала, паи ПИФов (кроме предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов); заключать сделки с иностранной валютой и договоры РЕПО.

Если неквалифицированный инвестор пройдет тестирование, он должен получить доступ ко всем остальным инструментам и сделкам, за исключением тех, что предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Неквалифицированный инвестор, как и сейчас, должен иметь возможность покупать торгуемые на российских площадках ценные бумаги зарубежных компаний, следует из письма. Текущие формулировки законопроекта блокируют доступ непрофессионалов к американским бумагам, торгуемым на Санкт-Петербургской бирже (в том числе акции нескольких сотен компаний, входящих в S&P 500).

Если неквалифицированный инвестор провалил тестирование на знание финансового инструмента или вовсе отказался его проходить, у него должно быть право «последнего слова»: если он настаивает, брокер может провести сделку, предупредив клиента о возможных рисках. Сейчас ЦБ намерен предоставить такую возможность особо защищаемым неквалифицированным инвесторам лишь в пределах 50 тыс. руб. в год, а простым неквалифицированным — только после того, как тот пройдет — и провалит — тестирование и подпишет заявление о принятии рисков. Торговля «с плечом» и торговля на срочном рынке, таким образом, будут доступны неквалифицированным инвесторам после тестирования или «последнего слова», замечает президент «Финама» Владислав Кочетков.

Брокеры также хотят отложить введение поправок в действие с 2021 на 2022 год.

Что меняют предложения брокеров

Брокеры поддержали предложение ЦБ ввести тестирование неквалифицированных инвесторов как условие доступа к ряду сложных финансовых инструментов, отмечает Алексей Тимофеев. В то же время у инвестора должна быть возможность провести операцию, несмотря на негативный результат тестирования. Такая практика принята в Европе, говорит Тимофеев. «Тестирование, таким образом, скорее способ заставить самого клиента оценить, достаточно ли он понимает инструмент, связанные с ним риски, и лишний раз задуматься над тем, стоит ли ему такой инструмент приобретать», — резюмирует он.

Важнейшим изменением в текущей версии законопроекта (по отношению к предыдущей версии) является право «последнего слова» для всех неквалифицированных инвесторов, говорит главный бизнес-инженер «БКС Премьер» Денис Огурцов. Фактически может исчезнуть необходимость в разделении неквалифицированных инвесторов на особо защищаемых и «простых неквалифицированных».

«До сих пор позиция регулятора была жесткой, предложения профучастников учитывались в незначительной степени. В данном случае я также не уверен, что концепция будет принята полностью», — говорит Кочетков. Но нужен диалог, продолжает он. Предложения, направленные регулятору и депутатам, позволят прийти к компромиссному решению, рассчитывает Огурцов.

Татьяна ЛОМСКАЯ