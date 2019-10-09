09.10.2019 10:20 308

Страховки банковских карт набирают баллы народной популярности. Кажется, все закономерно — активность злоумышленников, покушающихся на деньги граждан, растет непрерывно. Гражданам надо как-то защищаться, и банки им помогают, предлагая перестраховаться.

Однако не все так просто. Только за последние полгода популярность страховки карт выросла на 5-7% по рынку, констатирует Сурен Айрапетян, управляющий партнер Rebridge Capital. А у отдельных компаний рост и вовсе двукратный. В 2018 году продукт "Защита банковских карт" СК "Сбербанк страхование" приобрели более пяти миллионов человек, сборы по страхованию карт выросли на 30%, а по итогам 2019 года прогнозируется рост более чем на 20%, рассказала "РГ" Олеся Дунаева, руководитель управления разработки продуктов и маркетинга СК "Сбербанк страхование".

В ВТБ стоимость программы "Защита счета", в зависимости от суммы страхового покрытия, варьируется от 250 до 330 рублей в месяц, в Сбербанке стоимость похожей программы — от 1161 до 5310 рублей в год в зависимости от суммы покрытия — от 60 тысяч до 350 тысяч.

По данным Банка России, большинство результативных атак на частных лиц происходит в результате применения методов социальной инженерии, когда граждане сами отдают мошенникам реквизиты карт, коды и пароли или даже просто переводят им средства. За II квартал 2019 года на социальную инженерию пришлось 33% случаев хакерских атак на частных лиц, говорит Евгений Гнедин, руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies. Эти случаи никакая страховка, разумеется, не покрывает. При этом среди страхователей банковских карт всегда было много пенсионеров, которые с доверием относились к предложению доброжелательного сотрудника банка, который случайно или нет вводил их в заблуждение о существенных условиях договора страхования, говорит Александр Цыганов, д.э.н., профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ.

Большинство прочих случаев хищения средств со счетов граждан покрывает законодательно закрепленная обязанность банков возмещать сумму несанкционированной операции клиенту, если тот заявил о ней не позже чем на следующий день после пропажи денег. Эта норма вполне работает, хотя далеко не все клиенты знают о ее существовании и часто пренебрегают своим правом. По закону клиент не должен доказывать, что он не совершал каких-либо рискованных операций. Это бремя переложено на банк. "Он должен выяснить, нарушил ли сам клиент правила безопасности или транзакция была мошеннической и средства подлежат возмещению. У этой процедуры есть четкий тайминг, и она хорошо отлажена", — считает Алексей Федоров, зампред правления VestaBank.

Часто страховка дублирует законодательно закрепленную обязанность банка возместить похищенные средства, если клиент вовремя спохватился

Лишь в редких случаях, когда речь о больших суммах, банк может пойти на принцип и отказаться возмещать украденное. Тогда "в судах банки ссылаются на вину клиента, который допустил использование карты третьим лицом, что приводит к отказу в иске", — уточняет Антон Бабенко, партнер, исполнительный директор юридического бюро "Падва и Эпштейн".

При выявлении списания нужно незамедлительно сообщить об этом в банк и одновременно написать претензию, сохранив доказательства передачи (почтовые квитанции/отметки уполномоченного сотрудника банка о получении), в случае отказа или молчания банка нужно обращаться в суд.

В Банк России поступают единичные жалобы на навязывание страховых продуктов, связанные со страхованием рисков несанкционированного списания средств с банковской карты, а также на отказ в выплате страхового возмещения по указанному продукту. "В жалобах заявители указывают на некорректный порядок реализации таких продуктов, при этом жалобы на отказ в страховых выплатах зачастую связаны с нарушением правил пользования застрахованной банковской картой, установленных банком, в том числе вследствие сообщения ПИН-кода карты третьим лицам", — сообщили "РГ" в пресс-службе Банка России.

Сурен Айрапетян предполагает, что ажиотаж вокруг страховки карт спадет к весне 2020 года, так как большой процент людей разочаруется в продукте. Страховка и сегодня часто воспринимается как некий навязанный элемент, особенно в сфере кредитных продуктов.

Другой вопрос, что сама идея, что средства застрахованы, психологически хорошо воспринимается клиентами. "Дарит им ощущение надежности, поэтому банки часто используют это как маркетинговый ход", — подчеркивает Мурад Шихмагомедов, начальник управления развития банковских продуктов и проектов Фридом Финанс банка. Именно по этой причине не так давно в магазинах электроники и бытовой техники была так популярна "дополнительная гарантия от магазина" при действующей от производителя. За несколько лет и она сошла на нет, по мнению экспертов, эта же судьба ожидает и страховки банковских карт.

Елена БЕРЕЗИНА

