09.10.2019 10:30 257

В России появился способ определять официальную стоимость криптовалют. Его разработали профильная ассоциация и участники рынка. В течение суток каждые 30 секунд запрашивается курс биткоина у нескольких бирж, полученные данные анализируются и на 23:59:40 мск фиксируется средневзвешенное значение. Затем высчитывается кросс-курс к доллару и рублю. Таким же образом определяется стоимость цифровых денег, торгующихся в паре с биткоином. Это необходимо для того, чтобы бизнес мог совершать с виртуальными валютами официальные сделки и платить налоги.

Чтобы спать спокойно

Граждане и бизнес хотят платить налоги за операции с криптоактивами, чтобы работать вбелую, рассказали участники рынка и эксперты. Однако возможности для этого ограничены — виртуальные валюты в России не разрешены, хотя и не запрещены. В отсутствие должного регулирования рынок пытается сам решать эти проблемы. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР) создали систему кросс-курсов, которая рассчитывает средневзвешенную стоимость биткоина, в паре с которым торгуются большинство криптовалют. Эта система помогает не только платить налоги, но и оценивать ущерб в судебном производстве, рассказали «Известиям» представители организаций.

Средневзвешенный курс биткоина рассчитывается РАКИБ на основе данных бирж, которые торгуют цифровыми активами. Алгоритм следующий: в течение суток с интервалом в 30 секунд производится автоматический опрос котировок криптовалютных фондовых площадок. Полученная информация анализируется и отсекаются данные с наихудшим и наилучшим результатом. В конце дня (23:59:40 мск) по параметрам, собранным за сутки, вычисляется среднее значение и фиксируется как средневзвешенный курс. Затем высчитывается его отношение к доллару и рублю. К примеру, 8 октября один биткоин стоил 7976,28 долларов или 510481,92 рублей.

Таким же образом высчитываются котировки других цифровых валют, которые торгуются в паре с биткоином. Сейчас стоимость одних и тех же видов цифровых денег может различаться на разных биржах.

— Ко мне как к налоговому консультанту многократно обращались граждане с просьбой помочь им определить рыночный курс крипты для уплаты подоходного налога, — рассказал зампредседателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики МО АЮР и автор идеи Михаил Успенский. — Многие из них неплохо заработали на волатильности рынка и хотели бы заплатить в бюджет, чтобы спать спокойно в дальнейшем.

Единый индикатор для биткоина будет востребован, считает гендиректор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По его словам, особый спрос возникнет, когда криптовалюта начнет использоваться в коммерческих и институциональных расчетах. Наличие кросс-курса позволит следователям определять размер ущерба при возбуждении уголовных дел по преступлениям с цифровыми деньгами, отметил замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Илья Кучеров. Такой инструмент также необходим организациям для бухгалтерского и налогового учета, добавил он.

Как иное имущество

Среди граждан прецеденты уплаты налогов с оборота цифровых денег есть, хотя и единичные. По данным ФНС, в 2018 году житель Республики Алтай задекларировал доход от продажи криптовалют. Частный трейдер Александр Бояринцев рассказал «Известиям», что его коллеги указывают в декларации доход от биткоинов в разделе «иное имущество» и предоставляют брокерский отчёт, из которого видна разница между покупкой и продажей. Также поступил известный эксперт в области криптоактивов Андрей Воронков. У российских налоговиков вопросов к его декларации не было, рассказал он.

Бизнесу заплатить налоги за операции с криптоактивами практически невозможно, отмечают эксперты. В Налоговом кодексе не прописаны нормы по уплате налогов от подобных операций, объяснил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Всё еще нет официальной точки зрения регуляторов на то, чем они являются: средством расчета, активом или чем-то еще.

— Законопроект о цифровых финансовых активах пока не принят, а его актуальная версия не позволяет легализовать криптовалюты, — сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. — Если Банк России примет иную точку зрения относительно легализации, пусть даже и с жёстким регулированием, то инструмент РАКИБ сможет применяться.

В пресс-службе ФНС не ответили на вопросы «Известий» о том, есть ли криптовалюта на балансах российских компаний. В РАКИБ «Известиям» заявили, что на их инициативу отрицательных отзывов налоговиков не было. В ЦБ не ответили, что регулятор думает о попытках граждан и бизнеса легализовать виртуальные активы.

По словам управляющего партнёра юридической компании ЭБР Александра Журавлёва, пока часть бизнеса работает с виртуальными активами в юрисдикциях, где уже есть регулирование: в Белоруссии, Швейцарии и на Мальте.

В суд за биткоинами

Инструмент, позволяющий определить стоимость виртуальных валют, нужен в правоприменительной практике, поскольку они всё чаще становятся предметом судебных споров. Уже встречаются решения, которые подразумевают, что цифровые деньги — это права, обладающие определенной стоимостью, отметил адвокат Forward Legal Данил Бухарин. Он знает, по крайней мере, один кейс, когда при банкротстве предприятия биткоины включили в состав конкурсной массы.

В уголовных делах, связанных с криптовалютой, практика учитывает ее как актив, хотя это пока незарегламентировано, отметил и Андрей Хохрин из ИК «Иволга Капитал»: в случае правонарушения она может быть объявлена как ценность, и в таком случае обеспечены все юридические последствия.

Пока уголовная практика в отношении криптоактивов немногочисленна, но судебные прецеденты есть. Так, суд Тамбова признал виртуальную валюту предметом преступления: обвиняемый договорился с потерпевшим о покупке у него биткоинов на 20 тыс. рублей, но вместо денег отправил сообщение, имитирующее SMS мобильного приложения Сбербанка. Аналогичное решение вынес суд Сургута по делу в отношении двух граждан, обвиняемых в краже локальной валюты одной из криптобирж на $10 тыс.

Татьяна БОЧКАРЕВА

