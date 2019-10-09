09.10.2019 10:40 426

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Это следует из приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год составит для единого налога на вмененный доход (ЕНВД) — 2,009, для патентной системы — 1,592, для торгового сбора — 1,382. Рост составит 4,9 процента (коэффициент-дефлятор по ЕНВД на 2020 год (2,009) делится на коэффициент на 2019 год (1,915). Рост коэффициентов учитывает ожидаемую инфляцию.

Минэкономразвития, предлагая повышение, лишь следует утвержденной методике, напоминает Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Эти налоги и сборы осенью индексируют ежегодно. С этой целью осенью устанавливают размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год. "И у правительства, в первую очередь у минфина, есть выбор. Либо механически повышать налоги, следуя за официальной инфляцией, либо признать, что малый бизнес сильнее прочих игроков страдает от падения потребительского спроса, и наш профицитный бюджет пока как-нибудь обойдется без роста налоговой нагрузки", — говорит Титов. По его мнению, поднимать налоги для малых предприятий можно "только на фоне экономического роста, а предпосылок к нему мы пока что не видим".

Рост коэффициентов-дефляторов должен учитывать изменение потребительских цен в предыдущем году

"Инфляция в прошлом году была высокой, около шести процентов, и минэкономразвития сделало такую корректировку, — уточнил президент общественной организации "ОПОРА России" Александр Калинин. — Конечно, это немало, но есть несколько выходов. Во-первых, в каждом регионе есть свой коэффициент К2, муниципалитет может снизить до конца года для МСП. Во-вторых, можно обратиться в Госдуму с законодательной инициативой, чтоб коэффициент был заморожен. Такое право есть у правительства и депутатов. В-третьих, ЕНВД — налог добровольный, предприниматель вправе сменить этот режим на патент или упрощенную систему налогообложения".

Елена БЕРЕЗИНА

