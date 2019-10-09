09.10.2019 10:50 232

Mail.ru Group, Alipay, USM, «МегаФон» и РФПИ объявили о планах создать совместное предприятие в сфере электронных платежей, следует из сообщения на Лондонской бирже.

«Новое совместное предприятие будет работать над ускорением развития цифровой экономики России за счет модернизации системы электронных платежей в стране», — говорится в сообщении.

Крупнейшим акционером СП станет Mail.ru Group — она получит 40% и внесет активы VK Pay и «Деньги. Mail.ru».

Объявление о новом СП было сделано после того, как РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «МегаФон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия Aliexpress Russia, которое займется интеграцией российских потребительских интернет-платформ и платформ электронной торговли.

Российская сторона получила контрольный пакет в предприятии. Совет директоров этого СП возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

В январе о партнерстве с Alipay договорился Тинькофф Банк, в 2019 году он должен обеспечить китайской системе прием платежей на 30 тыс. точек, что удвоит сеть магазинов и кафе, где туристы из Китая могут расплатиться через Alipay. Ежемесячно китайской системой в России пользуются около 100 тыс. человек, говорил РБК представитель Alipayв декабре 2018 года.

Константин НАГАЕВ