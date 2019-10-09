Рубль пытается расти перед аукционами ОФЗ и после голубиных сигналов ФРС

09.10.2019 11:00 248

Рубль пытается укрепиться перед аукционами ОФЗ, где возможен существенный спрос на фоне замедления российской инфляции и ожиданий снижения ставки ЦБР; на его стороне и намеки главы ФРС о готовности смягчать политику по мере необходимости.

Против же продолжают играть опасения за мировую торговлю и глобальный экономический рост из-за роста напряженности между Вашингтоном и Пекином в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые должны начаться уже в четверг.

К 10.25 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была на отметке 65,07, и рубль набирает 13 копеек.

К евро рубль в минусе на 4 копейки, котировки вблизи 71,45.

В фокусе внимания рынков сегодняшняя публикация (21.00 МСК) протоколов сентябрьского заседания Федрезерва, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 МСК).

Накануне же Пауэлл подал сигналы о вероятности дальнейшего снижения процентных ставок и возможности покупки Федрезервом облигаций для сглаживания ситуации на денежном рынке США, впрочем, призвав не считать подобные меры "количественным смягчением".

"ФРС объявила о запуске программы выкупа коротких облигаций, чтобы преодолеть последствия недавней волатильности на финансовом рынке. Регулятор готов принять меры для дополнительной поддержки рынков, но сейчас для инвесторов важней исход переговоров между США и Китаем – при достижении договоренностей стоит ждать мощного ралли в конце года", — говорится в обзоре компании ITI Capital.

Российский Минфин предложит в среду на двух аукционах бумаги на 117 миллиардов рублей 15-летнюю ОФЗ 26225 и 3-летний флоатер ОФЗ 24020.

Утром среды на форексе доллар США в минусе к евро и минимально дорожает к иене. Сырьевые и развивающиеся валюты в основном показывают рост с начала дня.

Нефть марки Brent сейчас находится на отметке $58,10 за баррель, теряя четверть процента. Против играют данные Американского института нефти о снижении запасов сырья в США, а также сомнения в успехе стартующих завтра торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Их благоприятный исход оказался под вопросом после того, как Штаты ввели визовые ограничения для китайских чиновников и расширили черный список рядом ведущих китайских стартапов.

Владимир АБРАМОВ. Редактировал Глеб СТОЛЯРОВ