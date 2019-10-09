09.10.2019 17:00 194

Требования для подключения компаний к налоговому мониторингу будут смягчены. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По действующим правилам, чтобы подключиться к налоговому мониторингу у компании должен быть годовой оборот в три миллиарда рублей, а сумма уплаченных налогов за год — составлять 300 миллионов рублей. По новым правилам доступ к нему смогут получить компании с годовым оборотом в два миллиарда рублей и суммой уплаченных налогов в 200 миллионов рублей.

"Мы видим, что этот формат работы с налоговыми органами бизнесу интересен, но пока им пользовались лишь крупные игроки. Мы же хотим дать возможность подключиться к налоговому мониторингу большему числу компаний", — подчеркнул Силуанов.

Мониторинг — относительно новая форма налогового контроля. Федеральная налоговая служба применяет ее с 2016 года. В отличие от традиционных поверок она подразумевает онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам и отчетности, который компании предоставляют налоговикам.

Для бизнеса присоединение к мониторингу означает сокращение налоговых проверок. Фискальные органы поверяют только операции, которые содержат элементы риска. В итоге трудозатраты компаний на сопровождение инспекций снижаются более чем на треть, а сроки налогового контроля сокращаются в четыре раза. Такой эффект достигается благодаря особому инструменту налогового мониторинга — мотивированному мнению. Это позиция налогового органа о правильности налогообложения конкретной сделки или операции налогоплательщика. Важно, что мотивированное мнение освобождает налогоплательщика от пеней и штрафов.

За четыре года число участников налогового мониторинга выросло с семи компаний до 44.

Юлия КРИВОШАПКО