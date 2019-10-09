09.10.2019 19:30 246

Правозащитные организации в открытом обращении просят крымских судей и чиновников всех уровней обратить внимание на проблему с регистрацией машин, приобретенных крымчанами в лизинг еще при Украине. Истекает пятилетний срок временной регистрации, и теперь получить право собственности на авто можно только в судебном порядке. Но зачастую крымские и севастопольские суды не встают на сторону граждан. И что им делать дальше со своим транспортом — непонятно.

До 18 марта 2014 года более 8 тысяч крымчан и несколько тысяч севастопольцев заключили договоры финансового лизинга с частными компаниями, учредителями которых являлись украинские банки. Авто, купленные по этой схеме, можно узнать по номерам "АА" и "АЕ". После того как Крым вошел в состав РФ, филиалы украинских лизинговых компаний и банки прекратили работать на территории полуострова. Таким образом, жители республики лишились возможности гасить долги и соответственно получить имущество в собственность, а также и зарегистрировать свои авто.

Разница в законодательстве двух стран также усложняла решение этого вопроса. Например, у одних крымчан на руках были оригиналы с мокрой печатью, а у других — скан-копии из головных банков с факсимильным оттиском (на Украине они были приравнены к оригиналам). В Крыму ведомства отказывались принимать оригиналы с факсимиле, называя их подделкой, и требовали бумаги с мокрыми печатями. К тому же в РФ авто в лизинг могут взять только юридические лица, а на Украине — и физические тоже.

После обращения жителей полуострова на прямую линию к президенту Владимиру Путину, по его поручению правительство РФ разработало и приняло постановление N399 об упрощенной регистрации авто до 1 января 2018 года. Механизм реализации следующий: при отсутствии документального подтверждения права собственности на транспортное средство жители республики получают временные регистрационные документы сроком на пять лет (без выдачи паспорта транспортного средства).

Предполагалось, что гражданин будет владеть машиной пять лет, а потом подаст иск в суд — о признании права собственности на транспортное средство по праву приобретательной давности. Суд автоматически удовлетворяет иск — владелец ставит уже свое авто на учет.

У многих крымчан срок временной регистрации машин истекает в 2020 году. Люди начали подавать иски.

Как рассказала "РГ" координатор правозащитного комитета "Дело чести", эксперт по интеграционным процессам Крыма Виктория Жуковская, нередки случаи, когда районные суды республики и города Севастополя отказывают в рассмотрении таких исков. Например, в связи с тем, что ответчиками являются украинские компании. И судьи, согласно подсудности, направляют крымчан в украинские суды. А если и рассматривают иски, то нередко в нарушение Кодекса судебной этики принимают решения не в пользу крымчан, отказывая в удовлетворении иска по непонятным основаниям.

- Законодательство РФ на стороне крымчан: в соответствии с ч.1 ст. 234 Гражданского кодекса РФ, физическое или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течении 5 лет, приобретает право собственности на него. Это называется приобретательная давность, — поясняет Виктория Жуковская.

К тому же, если ответчики (украинские компании) знали о нахождении транспорта в РК и Севастополе, но его судьбой не интересовались, никаких мер для его возврата не принимали, автоматически должно устанавливаться право собственности, уверены юристы.

Выходит, что в случае отказа судами в удовлетворении иска о признании права собственности авто ясного механизма действий с такими машинами не существует.

Севастополец Денис Суховенко — один из активистов, поднимавший вопрос регистрации лизинговых авто во всех уровнях власти с 2014 года. Он сам столкнулся с этой проблемой, общался с представителями правительства РФ и департамента ГИБДД МВД РФ.

- Свидетельство о регистрации транспортного средства действует до 20 июня 2020 года. Готовлю иск в суд о признании права собственности на автомобиль и внесении сведений в техпаспорт, — рассказывает Денис. — В Севастополе есть случаи, когда суды и удовлетворяли подобные иски, и отказывали истцам. Если суд откажет, то я не смогу после 20 июня сесть за руль.

Владельцам, которые по истечению отведенного законодательством срока, не смогут подтвердить право собственности и поставить машину на учет, это грозит штрафами со стороны ГИБДД и изъятием авто. Не могут они и продать свою проблемную машину.

Похожие трудности и у крымчан, которые не брали авто в лизинг, но купили его на территории Украины. И не успели вовремя оформить все документы.

Юрист Алексей Алексеев за наличные приобрел машину за несколько дней до референдума.

- У меня не было временных номеров и справки-счета о покупке, ее выписали через два дня после референдума. Уже в российском Крыму в ГАИ мне отказали в постановке машины на учет и посоветовали обратиться в суд, — рассказал Алексей.

Сначала он подал иск о признании факта приобретения. В случае его удовлетворения, последовал бы второй иск — о признании права собственности. Но суд первой инстанции отказал в удовлетворении первого, по словам Алексея, без объяснения причин. Он подал апелляцию, и дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции — и опять отказ. В итоге пользоваться этим автомобилем Алексей не может.

Кстати

По словам юристов, на территории Крыма с лизинговыми автомобилями часто мошенничали, в том числе и с помощью судебных решений на основе сфальсифицированных и подложных документов. Были зафиксированы несколько случаев изъятия машин без решения судов на основании письма министра МВД Украины из АТП в Джанкое (автобусы) и Симферополе (36 машин), и по одной машине в Феодосии, Севастополе, Ялте и Евпатории. Кроме того, случались и поджоги лизинговых авто.

Официально

Позиция МВД по Республике Крым:

6 мая 2015 года вступило в силу постановление правительства РФ N399 "О некоторых вопросах государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ на территории Республики Крым и г. Севастополя". В соответствии с ним, замена регистрационных документов и государственных регистрационных знаков совершается на ограниченный срок на основании паспорта гражданина РФ, содержащего сведения о его регистрации по месту жительства на территории РК или Севастополя, регистрационных документов и государственных регистрационных знаков, выданных на транспортные средства в соответствии с законодательством Украины до 18 марта 2014 года, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на владение транспортным средством, в том числе договор лизинга.

Ограниченный срок регистрации находящихся во владении транспортных средств установлен с учетом ст. 234 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей срок приобретательной давности в отношении движимого имущества. Это позволяет гражданам пользоваться транспортом, а также установить право собственности на него. В том числе и в судебном порядке.

В период действия постановления в Госавтоинспекции РК зарегистрировано 209 транспортных средств, находящихся в пользовании граждан и юрлиц на основании договора лизинга.

На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции граждане для регистрации транспорта, который находился в лизинге, с решениями о признании права собственности не обращались.



В дальнейшем регистрация транспорта происходит в общем порядке — на основании вступивших в законную силу судебных решений, которые подтверждают право собственности.

Юлия СУКОНКИНА (Симферополь)