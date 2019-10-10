10.10.2019 09:10 196

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сокращают свои вложения в акции. По итогам третьего квартала их доля опустилась ниже 6% от пенсионных накоплений, минимального уровня за пять лет. Во многом сокращение инвестиций связано с внутренней санацией своих портфелей ряда НПФ. Впрочем, рыночных долевых инструментов для крупных фондов мало, к тому же их волатильность на коротких периодах заставляет НПФ делать выбор в пользу долговых инструментов.

Вложения пенсионных накоплений в акции на конец третьего квартала 2019 года достигли минимума за пять лет, свидетельствуют расчеты "Ъ" на основе данных НПФ (см. "Ъ" от 20 сентября). Суммарно 29 НПФ (3 НПФ не раскрыли портфели по пенсионным накоплениям, а у фонда «Ростех» продолжительное время не работает сайт), на которые приходится 99,6% аккумулированных накоплений, вложили в акции около 160 млрд руб. (или менее 6% агрегированного инвестпортфеля). Кварталом ранее, согласно данным ЦБ, их инвестиции составляли 201,5 млрд руб. Таким образом, вложения в акции сократились почти на 20%. Меньше пенсионных накоплений НПФ держали в акциях лишь в конце первого квартала 2015 года (94,2 млрд руб.). Минимальная доля такая вложений была зафиксирована в конце третьего квартала 2014 года (4,5% от инвестпортфеля).

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