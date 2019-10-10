10.10.2019 09:20 212

Акционер «Уралкалия» Дмитрий Лобяк должен Сбербанку $3 млрд. Он брал кредит, чтобы выкупить долю в компании у «Онэксима» Михаила Прохорова. Для этого Лобяк заложил почти весь квазиказначейский пакет акций компании.

Белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк для того, чтобы в 2016 году купить 20% «Уралкалия» у «Онэксима» Михаила Прохорова, взял кредит в Сбербанке на $3,1 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию проспекта «Уралкалия» к размещению евробондов, подлинность содержания которого подтвердили два инвестбанкира. Стоимость доли, которую хотел купить Лобяк, оценивалась примерно в $1,6 млрд.

В марте 2016-го между Сбербанком и структурами бизнесмена было заключено соглашение о кредите, а в декабре 2017-го Лобяк заложил банку 55,26% акций компании, сказано в документе. Крупнейшим акционером «Уралкалия» является 100%-ная дочка компании – «Уралкалий-технология». У нее 56,22% уставного капитала. Получается, что в обеспечение предприниматель отдал почти весь квазиказначейский пакет акций, стоимость которого на бирже 19 сентября составила $3 млрд. С 20 сентября акции «Уралкалия» не торговались — Лобяк направил акционерам компании требование о выкупе акций по 120 рублей за штуку.

Представители «Уралкалия» и Сбербанка отказались давать комментарии.

После затопления рудника «Соликамск-2» в 2014 году «Уралкалий» перестал платить дивиденды. Компания объясняла это необходимостью вкладывать средства в создание новых добывающих мощностей. Минимальные дивиденды получали только владельцы привилегированных акций. «Уралкалий» предложил альтернативные формы поддержки мажоритариев: выкуп их акций с рынка в случае решения выйти из капитала и акционерные займы для тех, кто, наоборот, хочет купить акции. Издание отмечает, что Лобяк воспользовался именно таким займом. В апреле 2016-го компания открыла одному из акционеров двухлетнюю возобновляемую кредитную линию на рыночных условиях, затем она была продлена до 2023 года. На конец первого полугодия остаток по ней составлял почти $500 млн, отмечается в проспекте евробондов.

Агентство Fitch прогнозировало, что выплаты акционерам «Уралкалия» могут возобновиться с 2021 года, если пакет квазиказначейских акций будет погашен. По прогнозу Fitch, отвлечение средств на обслуживание кредита, предоставленного «Уралкалием» своему акционеру или аффилированным структурам, в ближайшие годы может составить еще $450 млн.

Клара МИНАК, Forbes Staff

