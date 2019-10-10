10.10.2019 09:30 154

Верховный суд (ВС) РФ отказал бывшему председателю совета директоров ООО «Коммерческий банк «Центрально-Европейский» в пересмотре решения о банкротстве кредитной организации, говорится в определении суда.

Андрей Жевнеров обжаловал в ВС решение Арбитражного суда Забайкальского края от 6 декабря 2018 года. Тогда суд удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом этой кредитной организации.

Однако Жевнеров выразил несогласие с решением суда, указав, что на дату отзыва лицензии (24 августа 2018 года) у банка отсутствовали признаки несостоятельности (банкротства).

ВС поддержал доводы арбитражных судов. Разрешая спор, суды установили, что стоимость активов банка недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами. При таких условиях суды пришли к выводу о наличии у должника признаков несостоятельности и открыли в отношении него конкурсное производство, говорится в определении ВС.

Доводы кассационной жалобы Жевнерова выводы судов не опровергают, не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов, заметил Верховный суд.

Центральный банк (ЦБ) РФ 24 августа 2018 года отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Приоритетным направлением бизнес-модели банка «Центрально-Европейский», как отмечает ЦБ, являлось предоставление банковских гарантий. Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа 2018 года составил более 6,5 миллиарда рублей и превысил размер ее собственных средств в 9 раз. При этом использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке, отметил ЦБ.

Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества. Надлежащая оценка принятого банком кредитного риска выявила существенное снижение размера его собственных средств (капитала) и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщил регулятор.

ЦБ РФ неоднократно применял в отношении «Центрально-Европейского» меры надзорного воздействия. Регулятор отметил, что руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

КБ «Центрально-Европейский» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 августа 2018 года кредитная организация занимала 322-ое место в банковской системе Российской Федерации, она не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Забайкальского края (до сентября 2017 года банк был зарегистрирован в Москве).