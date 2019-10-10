10.10.2019 09:40 216

Допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий категорически неприемлемо. С таким заявлением «Опора России» обратилась к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, предложившему ранее закрыть доступ к льготам для определенных специалистов. Инициативу «Опоры» поддержали в «Деловой России». По мнению представителей бизнеса, такой шаг поставит под угрозу срыва выполнение целей нацпроекта по малому бизнесу, который предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек. На фоне предложения Минэкономразвития увеличить налоги для МСП меры поддержки бизнеса могут превратиться в меры его уничтожения, заявили эксперты.

Так не договаривались

При обсуждении законопроекта о самозанятых гарантировалась неизменность условий эксперимента на протяжении 10 лет, после чего многие граждане поверили этому и перешли в правовое поле, напомнил глава «Опоры России» Александр Калинин Антону Силуанову (письмо министру есть у «Известий», Минфин проигнорировал вопрос, получено ли оно). Если запретить регистрироваться в качестве самозанятых людям определенных профессий, то национальный проект для малых и средних предпринимателей, предусматривающий прирост численности кадров в МСП до 5,8 млн человек, окажется под угрозой срыва. Дело в том, что почти половину этого прироста — 2,4 млн человек — должны обеспечить самозанятые, поясняет Александр Калинин.

Бизнес-объединение «Деловая Россия» поддержало его предложение. Член генсовета организации Алексей Рябинин заявил «Известиям», что любые ограничения для самозанятых снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться.

Ранее Антон Силуанов предложил закрепить возможность регистрироваться самозанятыми лишь за гражданами определенных профессий. Он мотивировал это злоупотреблениями предприятий, которые нанимают сотрудников, использующих специальный налоговый режим.

«Известия» попросили ФНС уточнить, каков масштаб проблемы, заявленной министром финансов. Там признали, что нарушения действительно есть, но они носят единичный характер. Наиболее популярные виды работы у самозанятых — это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и программирование, добавили в налоговой службе.

Инициатива министра финансов направлена исключительно на увеличение доходов бюджета: категории, на которые режим самозанятых не распространится, впоследствии должны будут платить больше налогов, считает Александр Рябинин.

В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать риски срыва нацпроекта по малому бизнесу из-за ужесточения режима для самозанятых сообщили, что решения еще не приняты. Там уточнили, что не отказываются от поддержки предпринимателей: вопрос распространения специального налогового режима для самозанятых на большее число регионов сейчас прорабатывается.

Александр Калинин призвал Минфин распространить успешный налоговый эксперимент на все заинтересованные субъекты России без ограничений по профессиям. В «Опоре России» уверены, что это положительно скажется на микробизнесе, снизит долю теневого предпринимательства и пополнит региональные бюджеты.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Самозанятые регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4%, если работают с физлицами, и 6% — если с юрлицами и ИП.

Ложка дегтя

В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на вопрос «Известий», согласны ли они с утверждением Александра Калинина о том, что ограничение видов деятельности негативно отразится на реализации нацпроекта по МСП. Однако ранее «Известиям» там заявляли, что показатель на 2019 год уже достигнут, а в следующем году планируется его увеличить до 800 тыс. человек. При этом в Минэке признавали, что предпринимателям требуется дополнительная мотивация для регистрации в рамках льготного режима. Там уже разработали меры поддержки: самозанятые смогут воспользоваться программой льготного кредитования по ставке 8,5%, получат квоту на участие в госзакупках, кредитно-гарантийную поддержку и доступ к Бизнес-навигатору.

Демонстративная поддержка малого и среднего бизнеса будет нивелирована ограничениями для самозанятых и ростом налоговой нагрузки, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. Эксперимент по специальному налоговому режиму вводился с целью легализации как можно большего количества людей, но эта задача еще не выполнена. Так что говорить о создании исчерпывающего списка профессий рано, заявил Игорь Николаев.

Кроме того, инициатива Антона Силуанова по самозанятым, совпавшая с предложением Минэкономразвития увеличить единый налог на вмененный доход для МСП до 4,9%, однозначно негативно повлияет на предпринимательский климат, добавил эксперт. В этой ситуации показателен и тот факт, что Россия осталась на 43-й строчке рейтинга конкурентоспособности стран по версии Всемирного экономического форума в Давосе.

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что главная проблема для страны сегодня — постоянное изменение правил и условий ведения бизнеса. Многие готовы платить 4% налогов, но, не имея доверия к чиновникам, боятся легализации, заявил он. При этом эксперт допустил, что ввести список видов деятельности самозанятых всё же стоит: ограниченное количество профессий позволит лучше отслеживать ход эксперимента.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

