10.10.2019 09:50 246

ЦБ предложил ввести регулирование по принудительному закрытию позиций клиентов на срочном рынке на уровне стандартов саморегулируемой организации. Регулятор обращает внимание на рост рисков в условиях «шоковых событий», которые должны минимизировать сами участники торгов. Профучастники считают, что проблема может возникать не только со стороны риск-менеджмента брокера, но и со стороны биржи. Вместе с тем биржа уже ввела ограничения на торгах срочной секции в период отсутствия торгов на внешних рынках.

Банк России направил через саморегулируемые организации участникам рынка письмо (с ним ознакомился "Ъ"), в котором предлагает ввести регулирование порядка закрытия позиций клиентов на срочном рынке. С учетом того, что этот порядок не регламентирован в нормативных актах регулятора, закрепление основных требований «может быть реализовано путем разработки соответствующих базовых или внутренних стандартов саморегулируемых организаций», считают в ЦБ. В документе отмечается, что «отсутствие единообразного и формализованного подхода к закрытию позиций клиентов вынуждает сотрудников брокера действовать на свое усмотрение, что в условиях "шоковых событий" на срочном рынке приводит к дополнительным убыткам клиентов». Это в свою очередь образует невозвратную задолженность клиентов перед брокером, что увеличивает кредитные риски последних.

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