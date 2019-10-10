10.10.2019 10:00 313

Сниженная ставка подоходного налога для иностранцев может начать действовать с 2021 года. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С помощью этой меры в Минфине рассчитывают легализовать работающих в стране иностранцев и привлечь новых инвесторов.

Предложение привести ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов к единому знаменателю (сейчас последние платят налог по ставке 30 процентов, но ее хотят снизить до 13 процентов) заложено в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на ближайшие три года. Минфин внес документ в Госдуму. "Решение по этому поводу принято, оно будет реализовано", — сказал Силуанов, отвечая на вопросы участников заседания.

А вот планы по изменению критериев признания граждан налоговыми резидентами, чтобы вернуть сбежавших на Запад российских бизнесменов и их деньги, Минфин готов "оставить до лучших времен", если крупный бизнес будет против. "Каких-либо принципиальных решений правительство не принимало. Давайте встретимся и детально обсудим эти предложения", — сказал Силуанов. Суть инициативы Минфина в том, чтобы сократить минимальный срок пребывания в России, при котором человек признается резидентом и должен платить налоги в РФ.

Сейчас этот срок составляет 180 дней. Минфин предлагает уменьшить его вдвое. Кроме того, ведомство хочет ввести критерий "центра жизненных интересов". Речь о том, что даже если человек проводит в России меньше оговоренного законом времени, но у него здесь остаются недвижимость, бизнес и личные связи, его все равно могут признать налоговым резидентом. Как результат, он должен будет платить налоги в России.

"Мы хотели бы двигаться в рамках треков, которые есть в других странах. Сегодня мобильность людей повышается, поэтому подходы меняются, — пояснил Силуанов. — Если бизнес поддержит, будем эту инициативу двигать, если нет — отложим". В любом случае это не будет неожиданным, заверил он.

Анонсируя изменения, которые могут произойти в налоговой политике, первый вице-премьер рассказал, что принято решение о смягчении требований для подключения компаний к налоговому мониторингу. Эта новая форма контроля позволяет бизнесу минимизировать число проверок налоговых органов после того, как он предоставляет налоговикам удаленный доступ к информационным системам и отчетности.

"Этот формат работы с налоговыми органами бизнесу интересен, но пока им пользовались лишь крупные игроки. Мы хотим дать возможность подключаться к налоговому мониторингу большему числу компаний", — подчеркнул Силуанов.

В перспективе Минфин также планирует изменить подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний, как это делают некоторые зарубежные страны. "Мы считаем, что необходимо добиваться уплаты налога с прибыли там, где находятся клиенты компаний, то есть в тех юрисдикциях, где образуется их доход", — пояснил он.

Российский союз промышленников и предпринимателей в свою очередь предложил изменить подход к налогообложению движимого и недвижимого имущества организаций. Детали на заседании правления союза озвучил президент РСПП Александр Шохин.

Налог на движимое имущество организаций отменили с 2019 года. Эта мера была призвана стимулировать развитие промышленности. Но вопрос оразграничении движимого и недвижимого имущества, так и не был решен. "Поскольку критерии для этого сформировать не удалось, мы предлагаем рассмотреть альтернативные варианты. Например, отменить льготу на движимое имущество, коль скоро она не заработала в полном объеме, но при этом снизить налоговую ставку до 0,8 или максимум до одного процента", — сказал Шохин.

Антон Силуанов, комментируя слова главы РСПП, пообещал, что Минфин рассмотрит это предложение. Он уточнил, что нужно оценить, как предложенная мера скажется на региональных бюджетах.

Юлия КРИВОШАПКО