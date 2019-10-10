10.10.2019 10:10 298

Как стало известно "Ъ", завершено расследование дела в отношении бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, который обвиняется в растрате €12,1 млн. По версии Следственного комитета России (СКР), банкир в 2015 году выдал два заведомо невозвратных кредита компаниям, принадлежавшим на тот момент бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву и его жене Людмиле Ананьевой. Следствие охарактеризовало преступление как «хищение денежных средств у государства», поскольку банком на момент предполагаемого преступления владел ВЭБ. Виталий Вавилин и его защита настаивают, что ущерб «Глобэксу» причинен не был. Тем временем Басманный суд столицы продлил до 13 ноября срок ареста банкиру.

Поддержать бывшего президента «Глобэкса» в Басманный суд Москвы, где рассматривалось ходатайство ГСУ СКР о продлении срока ареста банкиру, пришли его родственники и друзья из Тольятти, где Виталий Вавилин начинал карьеру финансиста в Росэстбанке, а затем долгое время им руководил. Перед заседанием представитель СКР уведомил адвокатов, что уже приобщил к делу изъятые кредитные досье, а также попросил их подписать документы, связанные с завершением следственных действий.

Читать далее