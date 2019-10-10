10.10.2019 10:20 298

Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA). К этому времени аналитики прогнозируют появление сетей следующего поколения — 6G. В России пока не решены вопросы с диапазонами и инфраструктурой даже для 5G, а начала развития следующего стандарта можно ждать не раньше 2030 года, полагают участники рынка и эксперты.

Технологии мобильной связи 6G могут стать одной из 15 прорывных технологий, которые окажут ключевое влияние на мировую промышленность в ближайшие годы, следует из отчета BofA (есть у "Ъ"). Среди других подобных технологий банк называет квантовые компьютеры, hyperloop, наноспутники, геоинженерию и др. Согласно прогнозу BofA, сети связи 5G, которые еще только начинают развиваться в отдельных странах, уже в ближайшие десять лет не смогут справляться с экспоненциальным ростом передачи данных и первые коммерческие проекты 6G могут стартовать уже в 2028 году. Они смогут обеспечить скорость до 400 раз выше, чем 5G, полагают аналитики.

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