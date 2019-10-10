Рубль скачкообразно подорожал к доллару в надежде на переговоры США и КНР

10.10.2019 11:00 241

Рубль начал биржевую сессию четверга к доллару существенно лучше последних вчерашних котировок, а на его стороне текущее ослабление американской валюты на форексе и надежды на прогресс в стартующих сегодня торговых переговорах США и Китая.

При этом негативный информационный поток из Вашингтона, где должна состоятся встреча американских и китайских чиновников, может быстро развернуть рубль вместе с другими ЕМ-валютами на отрицательную территорию.

К 10.20 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была на отметке 64,68, и рубль набирает около трети процента.

К евро рубль в небольшом минусе с оглядкой на текущий рост единой валюты на форексе, котировки вблизи 71,23 против 71,19 при закрытии среды.

"Сегодня для глобального валютного рынка важный день –валютные курсы могут чутко реагировать на новости с начинающихся сегодня торговых переговоров между США и Китаем", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Пока на мировых рынках преобладает оптимизм после последних сегодняшних новостей, в частности, о возможности согласования на переговорах между США и КНР валютного пакта как части общей сделки, а также о намерениях Вашингтона разрешить ряду американских компаний поставлять лицензированные продукты китайскому электронному гиганту Huawei Technologies.

Сейчас доллар США теряет 0,4% в паре с евро ($1,1015). Сырьевые и развивающиеся валюты против него в основном показывают рост с начала дня.

Нефть марки Brent находится на отметке $58,28 за баррель, что близко от уровне вчерашнего закрытия.

Формально поддержкой рублю выступают ожидания снижения ставки ФРС в конце месяца, подогреваемые мягкой риторикой американского регулятора, а также интерес к российским госбумагам на фоне замедления российской инфляции и ожидания снижения ключевой ставки ЦБР на совете директоров 25 октября.

Сейчас вероятность снижения ставки ФРС пор итогам заседания 29-30 октября оценивается фьючерсным рынком в 82%, а возможность снижения ключевой ставки ЦБР по итогам совета директоров 25 октября оценивается с вероятностью в 72%.

Раздражителем для ЕМ-сегмента форекса будет ситуация с турецкой лирой, которая упала в четверг к 4-месячным минимумам на фоне вторжения турецких войск на север Сирии и угроз Дональда Трампа "разрушить" турецкую экономику в случае истребления курдов, против которых, в том числе, Анкара и намерена проводить военные действия.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ