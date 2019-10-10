ПФР: в 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тыс. рублей

10.10.2019 13:00 297

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тысячи рублей в следующем году. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Расчетами он поделился на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов. Дроздов уточнил, что в 2022 году планируется увеличение страховой пенсии в среднем до 18,3 тысячи рублей.

Сейчас размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем по России составляет 15,4 тысячи рублей. В результате индексации страховая пенсия ранее выросла на тысячу рублей. Отметим, что при этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в зависимости от размера пенсии.

В следующем году индексация пенсий планируется на 6,6%, в 2021-м — 6,3%. В 2022-м. — 5,9%. Это выше инфляции, которая в 2020-м ожидается в размере 3%, а в 2021 и 2022 годах — 4%.

С 1 апреля 2020 года также будут повышены социальные пенсии, размер которых составляет 9 тысяч 764 рублей. После увеличения это будет 10 тысяч 320 рублей, что примерно на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера, рассказал глава ПФР.

По словам Дроздова, индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% — в 2021-м и 3,1% — в 2022-м.

Ранее в Минтруда заявили, что более 30 миллионов граждан России начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года.

Татьяна ЗАМАХИНА