10.10.2019 17:00 315

ЦБ в октябре в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила журналистам председатель банка Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» в Сочи, передает корреспондент РБК.

Изначально регулятор ожидал ускорения инфляции в 2019 году до 5–5,5% на фоне повышения НДС. Однако фактические темпы роста цен оказались заметно ниже: совет директоров ЦБ в этом году несколько раз снижал прогноз инфляции, в последний — на опорном заседании в сентябре, до 4-4,5%. Тогда Минэкономразвития и некоторые аналитики прогнозировали, что рост цен по итогам года не достигнет 4%.

В октябре ЦБ «в виде исключения» выпустит уточненный прогноз по инфляции, сказала Набиуллина: «Мы каждый раз на совете директоров встречаемся и обсуждаем последние тенденции, уточняем наше видение будущих тенденций и принимаем решение. В этот раз, хотя у нас заседание не опорное, мы в виде исключения опубликуем уточненный прогноз, потому что одновременно готовятся у нас «Основные направления денежно-кредитной политики», мы их представляем в Госдуму, обсуждаем, и там рассматриваем в том числе уточненный прогноз».

Председатель ЦБ также допустила, что ЦБ может пересмотреть планы насчет снижения ключевой ставки: «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали».

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз опустил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7% годовых. Регулятор тогда заявил, что из-за слабого внутреннего и внешнего спроса темпы инфляции находятся заметно ниже его ожиданий. В сентябре рост цен в годовом выражении замедлился до 4% с 4,3% в августе, 4,6% в июле, 4,7% в июне, 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте. 7% — это верхняя граница диапазона в 6–7%, который ЦБ назвал нейтральным для ключевой ставки (реальная процентная ставка 2–3% плюс ожидаемая годовая инфляция 4%). Долгое время нейтральный диапазон был ориентиром, где закончится цикл снижения ключевой ставки.

Набиуллина признала, что инфляция складывается ниже прогноза ЦБ, и пообещала, что совет директоров банка проанализирует факторы, которые повлияли на большее снижение инфляции, чем он рассчитывал. Один из значимых факторов, по ее словам, — динамика бюджетных расходов (увеличение расходов на реализацию национальных проектов): «Мы действительно изначально в прогноз закладывали ударный характер бюджетной политики, но бюджетная политика оказалась сдерживающей».

Сейчас для ЦБ важно понять, как будут расходоваться бюджетные средства в 2020 году, отметила Набиуллина. «Но, безусловно, бюджетный фактор не единственный, на инфляцию влияют и другие факторы, в том числе динамика цен на продовольствие, которую мы увидели. Мы видим, что там не просто смещенная сезонность, но и в целом более длительное снижение цен на плодоовощную продукцию. Надо понять, насколько это факторы постоянные или временные».

До конца года совет директоров ЦБ проведет еще два заседания, посвященных ключевой ставке.

Юлия КОШКИНА, Татьяна ЛОМСКАЯ