11.10.2019 08:30 214

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита. Эту позицию поддерживает ЦБ, считая, что такое регулирование позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике. Участники рынка указывают, что давно не пользуются такой практикой. Правозащитники же видят основную проблему в неэффективности страховых продуктов.

Минэкономики попросило участников рынка оценить поправки к закону «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), разрабатываемые Минфином, на наличие в них положений, вводящих избыточные необоснованные ограничения для предпринимателей, а также оценить объем дополнительных расходов бизнеса, которые могут возникнуть в связи с их принятием.

Читать далее