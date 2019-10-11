11.10.2019 09:00 227

До ста тысяч предпенсионеров смогут переобучиться до этого года. Изначально планировалось, что их будет 75 тысяч, но спрос оказался гораздо выше. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на национальной конференции "Общество для всех возрастов".

Он напомнил, что с этого года профессиональное обучение и дополнительное профобразование людей предпенсионного возраста проводится в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Обучение ведется в том числе через службы занятости населения. По словам Дроздова, программа оказалась очень популярна, и есть планы со следующего обучать по ней людей с 50 лет.

По словам замминистра труда и соцзащиты Светланы Петровой, если человеку больше 75 лет и он рвется работать — это уже норма. "Люди стремятся к тому, чтобы свою продлить активность. И то поколение, которому сейчас 75 лет, они в принципе привыкли работать, так сформирована их жизненная позиция. И поколения младше, которые сейчас готовятся к пенсии, — это дети тех родителей, которые привыкли работать", — сказала она.

Но как быть с работодателями, которые не хотят брать на работу пожилых? По словам Петровой, как только мы вводим в законодательство какие-то меры ответственности, руководители настораживаются в отношении людей, в поддержку которых приняты эти меры. Нужно не только карательные меры принимать (а они у нас есть), но и популяризировать плюсы, которые появляются в трудовом коллективе вместе с опытными и в личном, и в профессиональном плане, людьми. Они способствуют формированию благоприятного климата в коллективе. Все выигрывают от их присутствия, сказала Петрова.

По словам Дроздова, к 2050 году россияне старше 65 лет будут составлять практически четверть населения страны. Если в 2017 году людей старше пенсионного возраста насчитывалось 14,2 процента населения, то через 30 лет доля людей старше 65 вырастает на 10 процентных пунктов — до 24,3 процента. При этом во многих западных странах их уже сейчас столько.

Марина ГУСЕНКО