11.10.2019 09:10 194

Платежная система Visa представила новый сервис — рассрочка по кредитной карте, которая может существенно удлинить беспроцентный период. Собственный «пилот» с рассрочкой по кредитным картам проводит и главный конкурент Visa — платежная система MasterCard. Однако большинство банков, которые уже имеют собственные программы рассрочки, смотрят на идеи партнеров настороженно.

На Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 международная платежная система Visa и банк «Русский стандарт» представили сервис рассрочки на покупки по кредитным картам. В платежной системе "Ъ" сообщили, что, обладая возможностями по передаче информации от банка-эквайера торговой точки банку-эмитенту карты, «Visa может предложить новый сервис по выбору опции рассрочки и даже выбору срока рассрочки в момент совершения операций клиентами».

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