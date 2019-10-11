Возраст с согласия: время выхода на пенсию по НПО ограничат сверху

11.10.2019 09:30 294

В России может появиться верхняя возрастная планка выхода на негосударственную пенсию: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Как он пояснил «Известиям», ограничение необходимо для работодателей, которые могут в договорах о корпоративной пенсии завысить сроки, чтобы удержать сотрудников. Участники пенсионного рынка считают эту меру избыточной, эксперты допускают, что пробел могут использовать недобросовестные компании и называют верхнюю возрастную планку защитой от форс-мажоров.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сейчас в случае негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) предусмотрены следующие параметры — 60 и 65 лет соответственно. Поблажку в виде снижения возраста ранее получили люди, формирующие накопительную пенсию в системе ОПС (обязательное пенсионное страхование). Законодатели сочли логичным распространить ее и на добровольное пенсионное страхование, чтобы повысить привлекательность этого института для потенциальных вкладчиков.

Ко второму чтению в законопроект о снижении возраста получения негосударственной пенсии планируется внести правки. Большинство из них носит технический характер, однако вице-спикер заявил о принципиальном изменении, которое сейчас всерьез обсуждается.

В существующем варианте документа предусмотрена возможность по желанию сторон установить в договоре иной возраст, который дает право на получение таких выплат. В частности, в сторону повышения. Именно поэтому имеет смысл предусмотреть верхнюю возрастную планку, заявил соавтор законопроекта Петр Толстой — чтобы работодатели имели ограничитель в случае, если попытаются удержать работника. По мнению вице-спикера ГД, таким лимитом мог бы стать возраст в 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

Представители пенсионного рынка на заседании рабочей группы усомнились в целесообразности этой меры, заявив, что она может стать ограничителем не только для работодателей, но и для сотрудников, которые захотят накопить больше средств в рамках НПО. Ведь чем меньше по времени гражданин делает взносы, тем, соответственно, меньше и выплаты.

Однако, как пояснил Петр Толстой «Известиям» наличие верхней планки ничем не ущемляет права граждан.

— Ограничения по возрасту — мера, направленная исключительно на работодателей, — уточнил вице-спикер ГД.

Он добавил, что поправка о верхней планке по возрасту будет обсуждаться в Госдуме ко второму чтению. По регламенту на подготовку правок есть почти месяц.

Как отметил директор рейтингов финанcовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин, мировая практика далека от необходимости установления максимального возраста для пенсионных договоров между частными лицами и их работодателями, так как это частные взаимоотношения.

— Теоретически, если в законодательстве существует вариант назначения большего срока для получения корпоративной пенсии (пенсионного основания) со стороны работодателя, то некоторые нечистые на руку из них могут воспользоваться такой возможностью. При этом предполагается, и обоснованно, что финансовой грамотности граждан будет недостаточно для проверки такого срока в договоре НПО, — допустил эксперт.

Но Юрий Ногин отметил, что львиная доля корпоративных пенсий — это средства крупных госкорпораций, для которых репутационные риски имеют значение.

— Верхняя возрастная планка, на мой взгляд, выглядит как защита от форс-мажора, — уточнил он.

По данным ЦБ на основании отчетности НПФ за первое полугодие 2019-го, объем пенсионных резервов превысил 1,3 трлн рублей, количество участников пенсионной системы составило 6,2 млн человек. По данным НАПФ, более 60% приходится на корпоративное НПО.

Анна КАЛЕДИНА

