11.10.2019 09:40 246

В 2019 году рынок коммерческих дата-центров (ЦОД, центр обработки данных) будет расти чуть медленнее, чем в прошлом году, но темп останется двузначным. Лидером рынка по-прежнему будет «Ростелеком». Активно развивают дата-центры и услуги, связанные с ними, другие крупные операторы связи и интернет-компании. Но небольшие структуры вынуждены будут уйти с рынка, проиграв крупным игрокам в качестве оказываемых услуг. Такие выводы содержатся в исследовании аналитической компании iKS-Consulting (есть у РБК).

Как пояснил РБК директор по развитию iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко, с рынка уже уходят площадки, которые изначально проектировались и запускались как площадки уровня Tier II (согласно классификации Uptime Institute существуют четыре класса, к III и IV классам предъявляются более высокие требования к электропитанию, охлаждению, техническому обслуживанию и безотказности работы). «ИТ-директора в регионах начали осознавать риски недоступности инфраструктуры и будут пытаться их минимизировать. Среди корпоративных клиентов растет проникновение облачных сервисов, они отказываются от собственной инфраструктуры и начинают покупать ее как сервис», — перечисляет причины Горкавенко. Кроме того, многие региональные компании полностью задействовали свои мощности под майнинг криптовалют, после обвала их стоимости не смогли вернуться на рынок и были закрыты или проданы.

Одновременно в регионы активно выходят компании, развивавшие дата-центры в основном на московском или петербургском рынках, облачные сервисы Mail.Ru Group («Облако Mail.Ru»), «Яндекса» («Яндекс.Облако») и Сбербанка (SberCloud), а также федеральные операторы связи. Например, МТС запустила площадку в Нижнем Новгороде, а «Ростелеком» до конца года намерен запустить ЦОД в Екатеринбурге. Горкавенко ожидает, что со своими предложениями в 2020 году выступят также «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). «МегаФон» сейчас усиливает облачную команду, привлекая специалистов с рынка, и строит площадки, которые пока позиционирует как предназначенные для собственных нужд. «ВымпелКом» также формирует свою стратегию по работе на этом рынке», — отметил Горкавенко. По его словам, все федеральные операторы присутствуют в регионах, имеют сложившиеся связи с бизнесом и команды продающих менеджеров, что «дает им заметное преимущество как перед региональными, так и перед московскими конкурентами, которые до сих пор не были представлены в регионах».

В 2019 году объем рынка коммерческих дата-центров вырастет на 26,9%, до 36,2 млрд руб., прогнозирует iKS-Consulting. Количество установленных в подобных центрах стоек или стандартных шкафов для размещения оборудования (один из основных показателей для рынка ЦОДов) увеличится на 10,8%, до 43,5 тыс. штук.

Темпы роста будут немного ниже, чем в 2018 году. Тогда объем рынка увеличился на 29,7%, а число стоек возросло на 12,6%.

Анна БАЛАШОВА