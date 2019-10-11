Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Глава государства, в частности, поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в нацпрограмму «Цифровая экономика», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». В рамках этой стратегии Путин также поручил кабмину ежегодно предоставлять ему доклад о ходе реализации программы. Помимо этого, согласно указу, правительство должно будет предусматривать ассигнования на реализацию всех мер в рамках нацстратегии при формировании в 2020-2030 годах проектов федеральных бюджетов.
В документе указывается, что благодаря внедрению технологических решений рост мировой экономики в 2024 году составит не менее $1 трлн.
«Согласно прогнозам долгосрочного социально-экономического развития России в случае недостаточного развития и использования конкурентноспособных технологий искусственного интеллекта реализация приоритетных направлений научно-технологического развития страны замедлится, что впоследствии повлечет за собой ее экономическое и технологическое отставание», — говорится в тексте стратегии.
Стратегия определяет несколько основных задач развития искусственного интеллекта. Это:
- поддержка научных исследований, которые бы обеспечили опережающее развитие искусственного интеллекта, в частности, отечественным ученым нужно повысить количество научных публикаций по этой теме и быть более вовлеченной во все международные дискуссии по ней;
- разработка и развитие программного обеспечения, в котором используются такие технологии;
- повышение доступности и качества данных, а также аппаратного обеспечения, которые необходимы для развития технологий искусственного интеллекта;
- вопрос подготовки соответствующих квалифицированных кадров и другие.
В сентябре на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом Путин предложил использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта для решения задач в области госуправления. В феврале источники РБК сообщали, что президент изучает возможности внедрения искусственного интеллекта в российскую экономику, сферу госуправления, банки, промышленность и сельское хозяйство.
Константин ТКАЧЕНКО, Анна ТРУНИНА