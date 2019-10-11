11.10.2019 10:10 342

В то время как Россия постепенно избавляется от американских облигаций, состоятельные клиенты Citibank напротив активно скупают госбумаги США, пишет Bloomberg. По словам экспертов, богатые россияне игнорируют геополитику и проявляют интерес к инвестициям в здравоохранение, робототехнику и искусственный интеллект.

Состоятельные клиенты Citibank увеличивают вложения в госбумаги США, несмотря на противоположную политику российских властей, сообщает Bloomberg. По мнению агентства, такое расхождение говорит о том, что усилия Кремля по «дедолларизации» российской экономики и снижению ее уязвимости для американских санкций не отражаются на частных счетах.

Россия начала активно избавляться от гособлигаций США с весны прошлого года, после введения американских санкций против крупного российского бизнеса. Если в начале 2018-го ее вложения в долговые бумаги США превышали $90 млрд, то уже летом они составили около $15 млрд. На июль 2019 года (последние данные) вложения России в гособлигации США составляли $8,5 млрд.

Тем не менее интерес богатых россиян к госбумагам США только вырос. «Раньше вообще не было спроса на американские государственные облигации, но теперь мы видим, что люди хотят покупать их в различных формах. Богатые клиенты явно уходят от риска», – рассказал агентству руководитель подразделения инвестиционных продуктов и финансового консультирования Citibank Михаил Знаменский.

Сейчас у среднестатистического клиента банка с портфелем в 60 млн рублей ($930 000) доля вложений в инструменты с фиксированным доходом на развитых рынках составляет 22%, против 10% в прошлом году. Как объяснили агентству в отделении банка, на данный момент таких клиентов более 500. По словам Знаменского, состоятельные клиенты интересуются высокодоходными облигациями развитых рынков со сроком погашения в 3-5 лет. Помимо этого, им интересны акции США в таких секторах, как здравоохранение, робототехника и искусственный интеллект.

Клара МИНАК, Forbes Staff

