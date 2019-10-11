Рубль в ожиданий итогов встречи США — КНР обновил пик двух недель на фоне дорогой нефти

11.10.2019 11:00 266

Рубль в начале пятничных торгов вырос на двухнедельные максимумы к доллару и евро, и поддержкой выступает оптимизм внешних рынков в отношении завершающихся сегодня торговых переговоров США и КНР, а также заметно подорожавшая нефть.

Рубль достиг отметки 64,16 за доллар впервые с 26 сентября, к 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была на уровне 64,19, и рубль набирает 0,4%.

К евро рубль дорожает также на 0,4%, котировки вблизи 70,66. Ранее рублем здесь был достигнут максимум с 27 сентября, 70,63 за евро.

На форексе доллар США сейчас теряет 0,1% в паре с евро ($1,1015). Сырьевые и развивающиеся валюты против него в основном показывают рост с начала дня.

Подобная динамика отражает текущие надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, однако все может резко измениться в случае неудачный исхода переговорного процесса, поскольку таком случае неизбежно повышение тарифов США на ряд китайских товаров с 15 октября.

Нефть марки Brent находится на отметке $60,28 за баррель, что на 2,0% выше уровня вчерашнего закрытия и близко к октябрьским максимумам, достигнутым сегодня же ($60,46).

Нефть подскочила в цене после сообщений о ракетной атаке на иранский танкер в Красном море.

В целом она растет со вчерашнего дня после того, как ОПЕК намекнула на сокращение поставок, а на рынки вернулся оптимизм по поводу переговоров между Соединенными Штатами и Китаем о прекращении торговой войны.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ