Несмотря на то, что у Тинькофф Банка нет отделений, сотрудников у него больше, чем у Альфа-банка, который работает в том числе и через традиционные офисы. Об этом председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил на пленарной сессии форума «Финополис» в Сочи, в которой также участвовал Олег Тиньков.

«У нас с Олегом была пару лет назад дискуссия о том, что вообще не будет отделений, что это все будет не нужно. [...] Я был убежден, что человеческая природа не меняется и людям наряду с компьютером и телефоном нужно живое общение», — сказал Авен. Тинькофф Банк «сейчас ставит во всех торговых центрах свои уголки, где клиентам продаются кредитные карты», добавил он. По словам Авена, у Альфа-банка 23 тыс. сотрудников, а у Тинькофф Банка — 25 тыс.

«В ближайшем будущем будем бороться с этой некрасивой цифрой при помощи искусственного интеллекта», — ответил Тиньков. Он подчеркнул, что у банка отделений нет, а те «уголки» в магазинах, которые видел Авен, — это точки продаж оператора «Тинькофф Мобайл». Банк может протестировать и открытие отделений, но на постоянной основе держать их не будет, заверил Тиньков.

«Мы сказали, что отделений быть не должно, 13 лет назад. Мы считаем, что эта модель правильна, это модель будущего. Мы видим, что сейчас Райффайзенбанк массово закрывает [отделения]. В Сбербанке это только начинается. За эти годы без единого отделения мы сопоставимы по количеству активных розничных клиентов с Альфа-Банком, который мы уважаем», — сказал Тиньков. Впрочем, задача его банка — конкурировать со Сбербанком, подчеркнул он: «Что касается остальных, мы уважаем всех, но не особо туда смотрим, что там происходит».

Из всех работников Тинькофф Банка, реальных банкиров — 3 тыс. человек, а остальные — это сотрудники, выполняющие сервисные функции, добавил Тиньков.

На прошлой неделе Райффайзенбанк объявил о закрытии отделений в пяти городах — в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске, обслуживание клиентов там перейдет в полностью цифровой формат. Реорганизация затронет отделения еще в 22 городах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске. К концу первого квартала 2020 года число офисов составит около 130 офисов, хотя в настоящее время у банка 174 отделения по всей стране.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

При участии: Юлия КОШКИНА, Антон ФЕЙНБЕРГ