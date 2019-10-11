11.10.2019 13:00 242

Регионы могут получить право не возвращать Минфину бюджетные кредиты, если эти средства используются на инвестиционные цели.

Такие поправки в законодательство готовятся сейчас в Госдуме, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе делового завтрака, посвященного комплексному развитию сельских территорий.

По его словам, регионам-реципиентам из-за дефицита бюджета сложно найти средства на программу комплексного обустройства села и подобные проекты. Законодатели после консультаций с правительством предлагают свое решение этой проблемы.

"В ближайший месяц законодательство будет сформировано, мы внесем предложения, которые позволят регионам с долговыми обязательствами перед федеральным бюджетом (речь идет о бюджетных кредитах) использовать эти средства для реализации инвестиционных проектов", — рассказал Вячеслав Володин.

По его словам, Минфин будет засчитывать субъектам инвестиционные расходы как возврат кредита. Министерство финансов, по словам спикера ГД, поддержало это предложение.

"Это серьезный шаг, потому что речь идет о серьезных ресурсах — более триллиона рублей", — отметил Вячеслав Володин. "Думаю, в течение ближайших недель мы переложим такое решение на нормы закона, и оно будет принято", — добавил он.

Галина МИСЛИВСКАЯ

