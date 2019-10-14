Что будет с рублем на этой неделе

14.10.2019 08:00 184

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рубль получил импульс роста во второй половине прошлой недели. Хотя российской валюте полностью не удалось сохранить прирост в конце пятницы, все же по итогам рыночного роста за среду-пятницу отмечается его укрепление на 0,8 процента к евро и 1,5 процента к доллару.

Ослабление рубля под самое закрытие торгов пока выглядит не более чем стремлением зафиксировать прибыль от предшествующего ралли. Если так, то на этой неделе покупки рубля могут возобновиться с новой силой.

Британия и ЕС, США и Китай. Обе эти пары переговорщиков вызывали серьезные всплески волатильности на рынках, когда рынки камнем падали на очередном провале переговоров. Видимо поэтому ожидания от новых встреч были буквально "ниже некуда".

Участникам рынков хватило заверений, что переговоры прошли "хорошо", "конструктивно" и что сохраняется возможность сделки в ближайшее время, чтобы вызвать ралли на рынках, какого не было уже много месяцев.

Более того, британский фунт за четверг и пятницу прибавил более четырех процентов, что стало самым его резким двухдневным ростом за 10 лет.

Недавние новости позволяют с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее. Позитивные отклики о ходе торговых переговоров Китая и США позволяют надеяться если не на торговую сделку, то хотя бы на "торговое перемирие", то есть на отказ сторон от дальнейших повышений тарифов в ближайшее время.

Конечно, на наступившей неделе может еще слишком многое измениться. Рынки уже научены, что за приливами позитивных отзывов политиков часто следуют отливы. По сути, предыдущие переговоры были не чем иным как откладыванием финального решения на потом. Это может быть и сейчас.

Развитие оптимизма на рынках вокруг скорой торговой сделки способно поддержать рубль в его росте в область 63,5 на конец недели и до 63 к доллару на конец месяца. Но все же рынки много раз обжигались о мнимый прогресс в переговорах, поэтому более осторожные оценки предполагают возвращение пары "доллар-рубль" в область 64,5.

Пара "евро-рубль" при оптимистичном сценарии может ослабеть с 70,8 до 70-70,3, но при весьма вероятном альтернативном сценарии все же может произойти рост к 71,3-71,5.

Роман МАРКЕЛОВ

